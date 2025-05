Gros succès pour Rudi Garcia : son initiative avec les supporters fait un carton

Rudi Garcia ouvre un entraînement des Diables au public pour raviver le lien avec les supporters. En quelques heures, les 1.400 places sont parties.

Rudi Garcia l’a compris très vite, pour faire avancer les Diables Rouges, il faut d’abord les reconnecter à leur public. Alors il a décidé d’ouvrir l’entraînement collectif de lundi prochain.

Résultat ? Les 1.400 places sont parties en quelques heures comme le rapporte le journal Le Soir. Une main tendue à ceux qui s’étaient éloignés. Et pour accompagner ce moment, une séance de dédicaces et trois légendes du football belge : Scifo, Van Der Elst et De Wolf seront là.

L’ambiance s’annonce chaleureuse, à quelques jours de deux rendez-vous importants. D’abord, un déplacement en Macédoine du Nord. Puis, un match contre le Pays de Galles au Stade Roi Baudouin.

Le public veut vibrer à nouveau et les joueurs veulent sentir cette énergie qui fait la différence sur le terrain comme le match contre l'Ukraine à Genk.

Les places envolées en un éclair le prouvent. L’envie est là. Il ne reste plus qu’aux Diables à transformer cette belle atmosphère en vraie communion.