Anderlecht se montrera-t-il encore intéressé ? Un Diablotin ouvre la porte à un départ

Il y a un an et demi, Stanis Idumbo quittait les U21 de l'Ajax pour le FC Séville. Un choix payant puisqu'en Andalousie, la transition vers l'équipe fanion a été assez rapide. L'été dernier, le milieu offensif de 19 ans a été intégré définitivement au noyau A.

Il s'est montré à son avantage lors de ses montées au jeu, lui valant même trois titularisations en Liga. Mais l'instabilité régnant autour de l'équipe n'était pas franchement propice à l'éclosion de jeunes joueurs.

Cet hiver, Anderlecht était ainsi venu aux nouvelles mais n'était pas le seul sur le coup. Le club autrichien du RB Salzbourg s'était aussi montré très insistant.

🇧🇪 Stanis Idumbo Muzambo opened the door to a summer departure! Strongly targeted by RB Salzburg last winter, the Austrian club could come back with a renewed push during this window for the Belgian attacking midfielder from Sevilla FC. A situation to keep a close eye on.

