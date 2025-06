Un indice sur son futur club ? Lamkel Zé repéré dans une destination étonnante

Cette saison, Lamkel Zé a eu une courte expérience à Saint-Trond. Le club s'est sauvé, mais il était clair qu'il ne resterait pas. Il va maintenant tenter sa chance ailleurs.

Didier Lamkel Zé a commencé son aventure belge à l'Antwerp. Ses débuts étaient prometteurs, mais très vite, l’ailier a multiplié les bourdes.

Trois passages en Belgique

C’est pour cela qu’il est parti de The Great Old plus tôt que prévu. Pour beaucoup, c’était la fin de son aventure en Belgique. Et pourtant, un peu plus tard, il est réapparu du côté de Courtrai.

Mais là aussi, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer, et il est reparti assez rapidement. Même chose lors de son passage à Saint-Trond : ça n’a pas duré longtemps. Une fois encore, son comportement a posé problème et il a été renvoyé dans le noyau B.

Nouveau départ en Chine

Son contrat avec Saint-Trond n’a donc pas été prolongé. Il était libre de trouver un nouveau club pour la saison prochaine. Et il semblerait qu’il l’ait trouvé, puisqu’on l’a récemment aperçu… en Chine.

Selon des sources chinoises, il devrait bientôt signer un contrat en première division, avec le club de Qingdao Hainiu. La fin définitive de son aventure belge, mais avec Lamkel Zé, on ne sait jamais…