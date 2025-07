Cédric Hatenboer admet qu'il aurait préféré signer dans un autre club qu'Anderlecht : "J'aurais aimé..."

Anderlecht a déboursé 2,5 millions d'euros l'hiver dernier pour Cedric Hatenboer, mais le milieu néerlandais n'a rejoint le noyau A que cet été. Lors des premiers matchs amicaux, il a déjà montré pourquoi les Mauves placent autant de confiance en lui.

Le joueur de 20 ans arrive en provenance de l'Excelsior Rotterdam et est considéré comme un joueur dynamique, doté d’un grand volume de course. Le directeur sportif Olivier Renard s’était déjà montré très satisfait de l’arrivée de Hatenboer : "Cédric suscitait l’intérêt de plusieurs clubs, donc nous sommes ravis qu’il ait choisi le projet du RSCA", avait-il déclaré. "Nous avons hâte de l’intégrer dans l’équipe cet été."

Dans Voetbal International, Hatenboer revient avec sincérité sur la période chaotique qui a entouré son transfert. L’Antwerp s’était notamment montré intéressé, mais c’est surtout le PSV qui a longtemps fait figure de favori. "J’aurais aimé aller au PSV", confie-t-il, "Mais Anderlecht a été plus rapide. Ils avaient un bon discours et je me suis tout de suite senti bien dans ce club."

Hatenboer aurait déjà pu rejoindre Bruxelles en janvier, mais il a alors choisi de terminer sa saison avec l'Excelsior. "Je n’étais pas encore prêt à partir. Je voulais absolument monter en première division et finir les choses proprement", explique-t-il dans VI. Il avait même reçu la promesse de jouer directement en Europe avec Anderlecht, mais il a préféré rester fidèle à son ancien club.

Le parcours de promotion avec l'Excelsior a eu une grande importance pour lui : "Je voulais le faire pour ces gars dans les tribunes, pour ceux avec qui je jouais dans la rue. Je sentais que c’était mon devoir de clôturer ce chapitre correctement." Mission accomplie : la tête haute, il a ensuite pris la direction de la Belgique.

Aujourd’hui, il se tourne avec enthousiasme vers sa nouvelle aventure à Anderlecht. "J’attendais ce moment depuis longtemps. C’est agréable de pouvoir enfin me concentrer pleinement sur mon développement dans un environnement ambitieux." La concurrence est rude au milieu de terrain, mais Hatenboer semble prêt à faire ses preuves.