166 buts en Belgique : l'un des attaquants les plus emblématiques de Pro League tire sa révérance

Dieumerci Mbokani était sans club depuis plus d'un an. Il a aujourd'hui annoncé qu'il raccrochait les crampons.

Avec encore 14 buts à Beveren lors de la saison 2022/2023, Dieumerci Mbokani a confirmé que le sens du but ne se perdait pas avec l'âge. L'attaquant congolais attendait même une offre de D1A qui n'est jamais venue.

Contre toute attente, il a donc rebondi dans le club arménien du FC Noah. L'aventure n'a duré que dix matchs, la direction mettant fin à son contrat au mois de mars. Cela restera comme sa dernière expérience en tant que joueur.

Dieumerci Mbokani a en effet annoncé aujourd'hui la fin de sa carrière, refermant ainsi un chapitre long de 20 ans. A bientôt 40 balais, l'oncle de Nathan Kabasele peut être fier de ce qu'il a accompli dans le football.

Quelle finesse face au but

Le Congolais a débarqué en Belgique à l'été 2006, avec un premier passage à Anderlecht. Mais ce n'est qu'un an plus tard qu'il explosera au Standard, jouant un rôle majeur dans les deux titres des Rouches. Ses deux expériences à Monaco et à Wolfsburg ont été moins concluantes, ce qui a poussé 'Dieu' à revenir en Pro League, du côté d'Anderlecht.

Là aussi, le natif de Kinshasa aura fait trembler les filets, avant de repartir à l'assaut de l'étranger, passant par le Dynamo Kiev, Hull et Norwich. Mbokani a également fait parler de lui par son caractère et son agilité dans le rectangle adverse à l'Antwerp, où il a à nouveau atteint la barre des 50 buts. En Belgique, son total restera donc de 166.