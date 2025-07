Un épilogue couru d'avance ? Le Standard a enfin trouvé une solution pour Moussa Djenepo

Moussa Djenepo n'est qu'en transit au Standard. Le Malien ne sera pas conservée, une solution a été trouvée.

Si Marc Wilmots s'active depuis le début du mercato à multiplier les transferts entrants pour offrir à Mircea Rednic une équipe compétitive le plus tôt possible, le nouveau directeur sportif des Rouches est également au four et au moulin pour régler plusieurs départs.

Il est question de faire de la place dans le noyau, mais aussi de se soulager de plusieurs salaires, perçus par des joueurs peu intégrés à l'effectif. Le cas de Moussa Djenepo fait partie des dossiers épineux.

Une perte sèche

SudInfo rapporte qu'un accord a été trouvé avec le joueur pour mettre un terme à sa contrat (valable jusqu'en 2026) de manière prématurée. L'attaquant sera donc libre dans les prochains jours.

Un fameux désaveu pour le club, qui avait dépensé pas moins de 3,5 millions il y a deux ans, une somme d'autant plus démesurée vu la situation financière de ces derniers mois. Djenepo n'aura rejoué à Sclessin qu'une saison, avec un seul et unique but au compteur, avant d'être prêté en Turquie, sans beaucoup plus de résultat.

La manœuvre permet tout de même aux Rouches d'être certains d'économiser son salaire la saison prochaine, soit 1,6 million d'euros par an. Par ailleurs, Grejohn Kyei et Boško Šutalo, deux autres éléments hors des plans de Mircea Rednic, seront versés dans le noyau B dès demain.