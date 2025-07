Les supporters Mauves se souviennent de lui : l'ex coach d'Anderlecht va coacher Benteke

DC United vit une saison compliquée en MLS et cherche désespérément un nouveau souffle. Le club américain, en bas de classement, veut offrir autre chose à ses supporters.

Les dirigeants ont pris une décision pour changer la dynamique. Il fallait trouver un leader capable de secouer le vestiaire. Un entraîneur avec de l'expérience et des résultats.

René Weiler débarque pour relever ce défi. L’ancien coach d’Anderlecht n’avait plus de poste depuis son passage au Servette FC en 2024. Il revient avec l’envie de prouver.

D.C. United has agreed to appoint René Weiler as the club’s next Head Coach. Welcome to the District ⚫️🔴



