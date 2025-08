"Notre championnat commence le 15 septembre" : la sortie surprenante d'Ivan Leko après la victoire de la Gantoise

La Gantoise a décroché ses trois premiers points de la saison après une victoire difficile et tardive contre La Louvière. Ivan Leko savoure ce succès.

La semaine dernière, La Gantoise a réussi à réaliser quelques gros transferts, mais ils n’ont pas pu faire la différence contre La Louvière. Il faudra encore patienter… pour du renfort ?

Le championnat commence le 15 septembre

"Je ne vais pas dire au coach quels joueurs il doit aligner, mais parmi les quatre recrues arrivées, il y en a quand même quelques-uns qui peuvent prétendre à une place de titulaire", a déclaré Matisse Samoise.

Et si d'autres joueurs rejoignent l’équipe ? Cela ne ferait qu’intensifier la concurrence. Ivan Leko en est conscient, lui qui a dû bricoler contre La Louvière. "On a perdu beaucoup de défenseurs, on sait où se situe notre principal problème, et on veut construire une équipe capable de jouer à trois derrière."

"Beaucoup de joueurs sont partis et on n’a presque pas pu utiliser les nouveaux", a-t-il poursuivi. "On est au début d’un nouveau cycle et ça ira de mieux en mieux. D'autres joueurs doivent arriver et ils vont arriver."

"Notre championnat commence le 15 septembre. D’ici là, on doit se débrouiller et essayer de prendre des points. C’est une grande leçon pour nous tous. Espérons que des solutions arriveront rapidement pour compléter l’équipe."