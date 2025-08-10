"L'as belge" : la presse italienne tarit d'éloges Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne séduit déjà l'Italie. La réaction de la presse italienne, ce matin, est très positive suite à sa prestation contre Girona.

Ce samedi, Kevin De Bruyne a inscrit deux buts et a délivré une passe décisive avec Naples. Les Napolitains affrontaient Girona en match amical et se sont finalement imposés sur le score de 3-2.

Ce dimanche matin, la presse italienne a réagi à la prestation du joueur belge. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été tari d'éloges. De quoi rassurer les supporters napolitains.

"L’as belge a pris le devant de la scène", écrit le Corriere dello Sport. Le quotidien sportif souhaite également la "bienvenue au magicien", pointe "son show" et une "montée en puissance" de son équipe. "KDBoom", titre-t-il même.

"De Bruyne est bien là", dit la Gazzetta dello Sport. "De Bruyne a tout fait", poursuit même le média, visiblement déjà séduit par le Belge.

Le retour du championnat aura lieu le 23 août prochain pour Naples. Les hommes d'Antonio Conte démarreront par une rencontre à l'extérieur face à Sassuolo.