Les supporters de l'Union en danger à la RAAL ? "J'ai été interpellé par des supporters de Charleroi"

Dimanche, l'Union Saint-Gilloise se déplace à la RAAL. L'accueil des supporters est une nouvelle fois au centre des préoccupations.

Après le boycott des supporters du Standard face au nombre restreint de cars autorisés à faire le déplacement et les incidents vécus lors de la venue des sympathisants de Charleroi, la RAAL accueille l'Union. Une nouvelle grosse affiche...et une nouvelle polémique en vue.

Les Grognards, club de supporters unionistes basé dans le Brabant Wallon, explique à la RTBF s'inquiéter à son tour pour la sécurité des visiteurs : "Après le derby hennuyer, j’ai été interpellé par des supporters de Charleroi", explique son président Jean-Marcel Thienpont.

"lIs m’ont dit qu’ils avaient été serrés comme des sardines dans le bloc Visiteurs et que l’organisation était bordélique ! De nombreux fans des Zèbres ont d’ailleurs dû suivre le match du bar, car ils craignaient pour leur sécurité. Dans ce stade, le bloc Visiteurs est limité à 450 places, ne compte qu’une entrée et ne fait que 12 mètres sur 12, soit 144 mètres carrés en superficie (148 en réalité)", poursuit-il.

L'Easi Arena toujours plus contestée

"Dans ces conditions, il y a du danger et des risques d’écrasement. J’ai donc déconseillé à mes membres de se rendre au match dimanche… ou à leurs risques et périls", regrette Jean-Marcel Thienpont. Contacté par nos confrères, Toni Turi, le CEO de la RAAL : "J’ai eu vent de ces appels au boycott, mais je réclame l’indulgence. Pour notre retour en D1A, et dans un tout nouveau stade, nous n’avons eu que de très grosses affiches pour commencer. Avec des affiches moindres, on aurait pu se tester, essuyer les plâtres, rôder notre stade en douceur".

Mais les accusations sont bien là : "Avec une jauge à 450 personnes dans le bloc Visiteurs à La Louvière, j’arrive à une surface de 0,32 mètre carré/personne. Or, selon les différents manuels internationaux, les normes en vigueur pour les événements en extérieur sont de 0,5 mètre carré/personne. En-dessous de cette valeur, la sécurité n’est plus garantie". Toni Turi lui répond : "Nous avons scrupuleusement appliqué les normes officielles".

Le problème serait-il plus large ? "Le football belge applique donc des normes quasi deux fois inférieures à ce qu’on préconise pour des concerts en plein air. Et au foot, on ne reste pas immobile : on bouge, on chante, on se bouscule", conclut le président des Grognards.