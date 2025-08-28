Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Muzamel Rahmat
| 0 réaction
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Écarté à Leeds United, Largie Ramazani passe sa visite médicale à Valence en vue d'un prêt. Il n'a disputé aucune minute cette saison en Premier League.

Un virage important attend Largie Ramazani. L’ailier belge de 24 ans passe actuellement sa visite médicale à Valence. Il devrait être prêté par Leeds United, qui ne compte pas sur lui cette saison.

On ne sait pas encore si ce prêt comprendra une option d’achat. Sur Transfermarkt, la valeur marchande de Ramazani est estimée à 7,5 millions d’euros, ce qui pourrait peser dans les négociations entre les clubs.

Avant son passage à Leeds, Ramazani avait porté les couleurs de l’UD Almería, en Liga comme en deuxième division. Plus de 100 matchs au compteur et même un but inscrit face au Real Madrid.

À Leeds, la situation est différente. Depuis le début de la saison, le Belge n’a disputé aucune minute en Premier League. Le club lui a fait comprendre qu'il vaut mieux trouver une porte de sortie.

Valence, en quête de renfort offensif, offre à Ramazani une chance de relancer sa carrière. Il connaît bien la Liga grâce à son passage à Almería.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Leeds United
Valencia CF
Largie Ramazani

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Kandouss - Liongola - Ramazani

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Kandouss - Liongola - Ramazani

15:00
L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

15:00
Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

14:40
Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

14:20
Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

14:00
D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

13:40
Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

12:40
Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial Analyse

Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

13:00
Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

12:20
Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

11:40
"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

12:00
"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

11:20
Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

11:00
"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

10:30
La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

10:00
2
Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

09:30
Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

Qui rejoint le Club de Bruges en Ligue des champions ? Voici les derniers qualifiés

09:00
Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

Le choix le plus facile pour Rudi Garcia ? Après sa démonstration, un futur Diable Rouge affirme "Je pense être là"

08:30
1
Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

Humiliation totale : Manchester United éliminé par une équipe de quatrième division

07:40
Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

Après l'humiliation infligée aux Rangers, Nicky Hayen prévient : "Nous devons rester humbles"

08:00
Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

Blessé, Roméo Vermant a donné de ses nouvelles avant le large succès de Bruges contre les Rangers

07:20
"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

07:00
L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

L'énorme frayeur de Vincent Kompany, qualifié par la petite porte contre une D3 en Coupe d'Allemagne

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Meunier - Erabi - Gambor

22:20
Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

Bruges humilie les Rangers : 6-0 et une qualification par la très grande porte !

22:50
Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

Défaite du SL16 FC, Mons renverse le derby : tous les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:35
Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

Suivi par une écurie de Premier League, Thomas Meunier est fixé sur son avenir à Lille

22:20
Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

Genk vise un attaquant qui a éliminé Charleroi pour remplacer Tolu Arokodare

22:00
Des surprises chez les Diables Rouges ? Cinq noms que Rudi Garcia pourrait sortir de son chapeau

Des surprises chez les Diables Rouges ? Cinq noms que Rudi Garcia pourrait sortir de son chapeau

21:40
1
Après un départ avorté pour cause de blessure "fantôme", Ivan Leko voit partir un autre défenseur

Après un départ avorté pour cause de blessure "fantôme", Ivan Leko voit partir un autre défenseur

21:20
Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

Pour la troisième fois en un an : Anderlecht à nouveau sanctionné par l'UEFA

21:00
Officiel : un temps cité à Anderlecht, l'ancien de l'Antwerp Arbnor Muja est de retour en Jupiler Pro League

Officiel : un temps cité à Anderlecht, l'ancien de l'Antwerp Arbnor Muja est de retour en Jupiler Pro League

20:30
Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation

Après 140 matchs de D1A, il veut retrouver le monde pro dans le club d'un acteur flamand... et cartonne en préparation

20:00
Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

Une équipe B de Genk contre le Lech Poznan ? Thorsten Fink ne laisse pas de doute et annonce déjà deux titulaires

19:30
"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

"On veut imposer notre jeu à l'AEK" : Besnik Hasi préface le premier très grand rendez-vous de la saison d'Anderlecht

19:00
1
Comme à Villarreal ? Pourquoi Anderlecht ne doit pas désespérer à l'AEK Athènes

Comme à Villarreal ? Pourquoi Anderlecht ne doit pas désespérer à l'AEK Athènes

18:40
1

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 3
Chelsea Chelsea 30/08 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 30/08 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 30/08 Burnley Burnley
Tottenham Tottenham 30/08 Bournemouth Bournemouth
Wolverhampton Wolverhampton 30/08 Everton Everton
Leeds United Leeds United 30/08 Newcastle Utd Newcastle Utd
Brighton Brighton 31/08 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 31/08 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool Liverpool 31/08 Arsenal Arsenal
Aston Villa Aston Villa 31/08 Crystal Palace Crystal Palace
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved