Muzamel Rahmat
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Écarté à Leeds United, Largie Ramazani passe sa visite médicale à Valence en vue d'un prêt. Il n'a disputé aucune minute cette saison en Premier League.

Un virage important attend Largie Ramazani. L’ailier belge de 24 ans passe actuellement sa visite médicale à Valence. Il devrait être prêté par Leeds United, qui ne compte pas sur lui cette saison.

On ne sait pas encore si ce prêt comprendra une option d’achat. Sur Transfermarkt, la valeur marchande de Ramazani est estimée à 7,5 millions d’euros, ce qui pourrait peser dans les négociations entre les clubs.

Avant son passage à Leeds, Ramazani avait porté les couleurs de l’UD Almería, en Liga comme en deuxième division. Plus de 100 matchs au compteur et même un but inscrit face au Real Madrid.

À Leeds, la situation est différente. Depuis le début de la saison, le Belge n’a disputé aucune minute en Premier League. Le club lui a fait comprendre qu'il vaut mieux trouver une porte de sortie.

Valence, en quête de renfort offensif, offre à Ramazani une chance de relancer sa carrière. Il connaît bien la Liga grâce à son passage à Almería.

