Réunion agitée à Anderlecht : la présence de Kompany et Verschueren interpelle

Anderlecht a tourné la page Wouter Vandenhaute vendredi. Vincent Kompany et Michael Verschueren étaient présents au conseil d'administration.

Ce vendredi, Anderlecht a réuni son conseil d’administration. Le sujet principal était la démission de Wouter Vandenhaute, acceptée sans surprise à l’unanimité.

Anderlecht doit maintenant se trouver un nouveau président, mais ça prendra du temps. Des annonces devraient tomber dans les prochaines semaines, sans que le club ne cherche à aller trop vite.

Que faisaient Vincent Kompany et Michael Verschueren à Anderlecht ?

Selon Sacha Tavolieri, douze personnes ont participé à ce conseil. Mais la vraie surprise fut la présence de Michael Verschueren et de Vincent Kompany.

Verschueren est souvent cité comme futur président, mais il occupe le poste de numéro deux de l’ECA (European Club Association), une fonction qu’il n’a pas envie de quitter pour l’instant.

La présence de Kompany étonne d’autant plus qu’il réussit comme entraîneur du Bayern Munich. En principe, les personnes extérieures n’assistent pas à un conseil d’administration.