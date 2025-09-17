De la corruption pour orienter le prochain Ballon d'or ? Un journaliste sort du silence

Dans une semaine, nous connaîtrons le nouveau vainqueur du Ballon d'or. Les débats vont bon train, la propagande est lancée depuis un bon bout de temps déjà.

Chaque année, la cérémonie du Ballon d'or attire son lot de polémiques et de théories fumeuses quant à la corruption qui régnerait pour influencer les votes. Cette année, Ousmane Dembélé fait partie des grands favoris après sa saison XXL avec le PSG. Grand artisan du triomphe en Ligue des Champions, le Parisien suscite lui aussi bien des débats.

Alors que les votes sont déjà terminés, le journaliste Neal Gardner (suivi par 170 000 personnes sur X) a révélé avoir été approché par une société indienne pour rédiger des posts en faveur de Dembélé contre rémunération.

Ok, here goes…



I was recently approached by a PR agency to run a PAID campaign in favour of Dembele’s Ballon d’Or run.



I don’t know who’s funding this, but I think it’s absolutely ridiculous and I had to raise awareness. https://t.co/fRwSzCBZuf pic.twitter.com/JaOsUNj0KP — Neal 🇦🇺 (@NealGardner_) September 12, 2025

"Nous envisageons une campagne d’un mois visant à susciter le dialogue et à renforcer le discours autour de la candidature d’Ousmane Dembélé au Ballon d’or. Plus précisément, nous aimerions proposer trois tweets soigneusement rédigés par semaine pendant un mois, qui mettront en avant ses performances, son impact et les arguments en faveur de sa reconnaissance", peut-on lire dans le mail.

Une publicité contre-productive

"Compte tenu de votre crédibilité et de votre influence au sein de la communauté du football, votre participation donnerait un poids significatif à cette conversation. À ce stade, nous aimerions vous demander un devis pour cette collaboration", écrit l'agence indienne.

Une tentative manquée : non seulement le journaliste ne fait pas partie des votants, mais il a également partagé au grand jour le pot aux roses. Contacté par The Athletic, la société indienne se défend en affirmant qu'il s'agit d'une manœuvre d'une jeune stagiaire. De son côté, l'entourage du joueur nie toute implication. Notons qu'à quelques jours du scrutin, Walfoot n'a toujours pas été approché pour pousser la candidature de Colin Coosemans, Ibe Hautekiet ou encore Parfait Guiagon.