Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/09

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/09
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

Un renfort offensif en hiver ? Anderlecht aurait coché le nom d'un jeune buteur prometteur

Olivier Renard a vendu Kasper Dolberg en fin de mercato, et n'a pas eu le temps de faire venir un renfort offensif. Cela semble cependant nécessaire ; un transfert est-il à prévoir l'hiver prochain ? (Lire la suite)


12:30
Un renfort offensif en hiver ? Anderlecht aurait coché le nom d'un jeune buteur prometteur

12:30
Romeo Vermant a tenu une belle promesse : l'histoire émouvante derrière sa célébration

12:00
"Waow" : Pep Guardiola épaté par le match de Jérémy Doku

11:30
Christos Tzolis revient sur l'expulsion de Fossey : "Il m'a provoqué tout le match"

11:00
Il n'aura pas appris de lui bien longtemps : le légendaire coach de Jan-Carlo Simic prend la porte

10:31
Grand moment pour Arnaud Bodart avec Lille : "Il est prêt"

10:00
Leander Dendoncker aurait pu rejoindre un ancien coach d'Anderlecht dans un club surprenant

09:30
En Playoffs la saison passée, en perdition cette saison : "Le top 6 ? Nous n'avons pas la qualité pour"

09:00
Quand Stulic devait mettre Heymans au lit : l'anecdote hilarante de Rik De Mil

08:40
1
"Tout le monde l'a vu" : Sébastien Pocognoli très honnête sur la prestation de l'Union avant Newcastle Interview

07:00
Mons continue de dominer la D1 ACFF, Tubize enchaîne aussi

08:20
Une saison record pour Vincent Kompany ? L'Allemagne en parle déjà

08:00
Les leaders enchaînent en Challenger Pro League

07:30
Promise David l'ouvre-boîte, Florucz plus discret : les notes des Unionistes Analyse

23:15
1
Dendoncker révèle les coulisses du Mondial 2022 au Qatar : "C'était vraiment absurde"

23:30
Le réalisme saint-gillois a encore frappé : des Unionistes en mode diesel avant Newcastle

22:40
Vincent Janssen ne mâche pas ses mots et pointe même indirectement son coach du doigt

22:40
Vincent Euvrard pas tendre avec l'arbitrage après Standard - Bruges : "Un déséquilibre dans les décisions" Interview

21:40
9
Et si Senne Lammens recevait sa chance ? Son concurrent encore très critiqué

22:00
Le Racing Genk craint une blessure grave pour l'un de ses titulaires

21:20
Une prestation encourageante malgré tout : les notes du Standard après la défaite contre Bruges Analyse

20:40
6
Sale soirée pour Openda et Batshuayi : l'un déçoit et sort, l'autre ne participe pas au festival de son équipe

21:00
Très bon pendant 60 minutes et à 10 pour finir, le Standard s'incline sur le fil contre le Club de Bruges

20:12
🎥 Avec un grand Jérémy Doku, Manchester City gifle Burnley

20:20
1
Leandro Trossard encore cité dans un grand club de Serie A

20:00
🎥 Après les Diables, la Premier League : Maxim De Cuyper buteur contre Chelsea !

19:40
Lourde défaite contre l'Atlético pour le Real Madrid de Thibaut Courtois !

19:20
🎥 Un tifo en forme de message clair pour les ultras du Standard contre Bruges

19:00
8
Une minute contre OHL, un doublé en Challenger Pro League : le message à Hasi est clair !

18:40
Zulte Waregem ne s'arrête plus et enfonce l'Antwerp !

18:00
Bundesliga : Johan Bakayoko buteur décisif pour Leipzig !

17:39
Et dire qu'Anderlecht voulait jouer l'Europe en plus : "La fatigue a joué un rôle..."

17:00
📷 Des images qui font plaisir : la tribune du Bosuil avance enfin

16:30
Yannick Carrasco prêche pour sa paroisse et défend la Saudi League : "Les gens parlent sans savoir"

16:00
Il n'a pas voté Dembélé : voici les votes du journaliste belge au Ballon d'Or

15:30

Jupiler Pro League

 Journée 9
OH Louvain OH Louvain 1-1 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 FC Bruges FC Bruges
Union SG Union SG 2-0 Westerlo Westerlo
STVV STVV 13:30 KRC Genk KRC Genk
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 16:00 La Gantoise La Gantoise
Charleroi Charleroi 18:30 KV Malines KV Malines
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
