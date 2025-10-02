Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/10: Amallah

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Amallah

OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

Le RFC Liège a trouvé le remplaçant de Pierre François, parti au Standard de Liège. Le matricule 4 a officialisé ce jeudi après-midi la signature de Thomas Rodrigues Pereira en tant que CEO. (Lire la suite)

OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé : Selim Amallah est un joueur du Khor Fakkan FC. Le club d'UAE Pro League a officialisé l'information ce jeudi après-midi. (Lire la suite)