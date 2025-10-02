Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/10: Amallah

Redaction
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Amallah

OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

Le RFC Liège a trouvé le remplaçant de Pierre François, parti au Standard de Liège. Le matricule 4 a officialisé ce jeudi après-midi la signature de Thomas Rodrigues Pereira en tant que CEO. (Lire la suite)

OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

C'était dans l'air, mais c'est désormais confirmé : Selim Amallah est un joueur du Khor Fakkan FC. Le club d'UAE Pro League a officialisé l'information ce jeudi après-midi. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 01/10

Un équipier sous le charme de Kevin De Bruyne : "C'est une légende"

20:30
LIVE : Suivez en direct commenté la rencontre Genk - Ferencvaros à 21h Live

20:15
"Ça, il faudra s'en méfier" : le coach du Pays de Galles prudent avant d'affronter la Belgique

20:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/10: Amallah

19:00
Un retour important au Sporting de Charleroi dans la sélection pour affronter La Gantoise ce vendredi

19:30
OFFICIEL : le remplaçant de Pierre François au RFC Liège est enfin connu

19:00
OFFICIEL : Selim Amallah ne rejoindra finalement pas Anderlecht, il a trouvé un nouveau club

18:30
Très bonne nouvelle pour Adem Zorgane, récompensé de ses belles prestations avec l'Union

18:00
Jeune retraité, Jan Vertonghen remporte un prix prestigieux

17:30
Ivan Leko a vécu une situation "à la Conte-KDB" : "Il faut respecter les décisions"

17:00
Très bonne nouvelle pour Genk en vue du match contre Ferencvaros

16:30
Ca en vaut la peine : voici le montant que touche Anderlecht pour les matchs de l'Union au Lotto Park

16:00
Un hommage à Roger Lukaku a été organisé par Romelu et Jordan

15:30
Erling Haaland ne ménage pas un équipier : "Tout simplement stupide"

15:00
Un Belgo-Marocain absent de la sélection des Lions de l'Atlas malgré son bon début de saison

14:30
Le coach de Ferencvaros est bien connu et aurait pu coacher en Jupiler Pro League

14:00
Romelu Lukaku était à Liège et a perdu son calme : "Heureusement, personne n'a filmé..."

13:30
Il y aura du beau monde en tribune dimanche pour Anderlecht-Standard

13:00
Mauvais signe pour la Coupe du Monde ? La délégation iranienne interdite d'accès pour le tirage au sort

12:30
Après l'Espagne, un autre géant : le Maroc U20 d'Ali Maamar enchaîne

12:00
Quel avenir pour Simon Mignolet ? L'erreur de Jackers rallume le débat

11:40
Anderlecht ne doit pas faire de sentiments : Nathan De Cat est trop indispensable pour aller au Mondial U17 Analyse

11:20
Un grand talent danois cité en Jupiler Pro League a fait son choix

11:00
Anderlecht favori du Clasico ? Une légende des Mauves explique pourquoi

10:30
Le directeur sportif de l'OM fait une grande déclaration au sujet d'Arthur Vermeeren

10:00
Charleroi a pris sa décision concernant un joueur à l'essai

09:30
De Bruyne et Conte règlent leur différend : "Il n'y a aucun problème"

09:00
L'Union confrontée à ses limites ? La réponse très honnête de Sébastien Pocognoli Interview

08:20
3
L'un des Belges de Vincent Kompany à Burnley se relance bien et aurait déjà convaincu son club

08:40
Adriano Bertaccini calme tout le monde : "Ce n'est pas réaliste"

08:00
Après une dernière saison au RSCA Futures, Joren Dom a trouvé son nouveau défi

07:40
Voici ce qu'aurait dit Kevin De Bruyne à Conte pendant sa sortie contre l'AC Milan

07:20
Après Jashari, un autre joueur du Club de Bruges attiré par l'AC Milan ?

07:00
Malgré un doublé d'Haaland, Monaco sauve un point sur le fil contre Manchester City

06:40
Manchester United ne sait plus quoi faire d'un ancien joueur d'Anderlecht

06:20
Avec seulement...six ballons touchés, un Unioniste est passé à côté de son match : "Déconnecté des consignes" Interview

22:55
1

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 10
La Gantoise La Gantoise 03/10 Charleroi Charleroi
KV Malines KV Malines 04/10 STVV STVV
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 04/10 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 04/10 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Anderlecht Anderlecht 05/10 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 05/10 FCV Dender EH FCV Dender EH
FC Bruges FC Bruges 05/10 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 05/10 OH Louvain OH Louvain
