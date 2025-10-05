Il s'est vite adapté : arrivé cet été de Pro League, il est élu joueur du mois en Eredivisie !

Il s'est vite adapté : arrivé cet été de Pro League, il est élu joueur du mois en Eredivisie !
Cet été, Jordan Bos a rejoint Feyenoord en provenance de Westerlo. Un transfert prestigieux pour le latéral, qui s'est visiblement très bien adapté.

Cet été, Jordan Bos a décroché son transfert de rêve : après deux excellentes saisons au KVC Westerlo, il rejoignait Feyenoord pour 5 millions d'euros.

Et l'Australien de 22 ans n'aura pas mis longtemps avant de convaincre tout le monde de ses qualités, après avoir inscrit 7 buts et donné 4 assists en 46 matchs pour Westerlo. 

En 6 matchs d'Eredivisie, Bos compte en effet déjà 2 buts et 2 passes décisives, et ce depuis ce même poste d'arrière gauche qu'il occupait en Campine. Des performances qui lui ont valu d'être élu Joueur du mois de septembre en Eredivisie. 

"C'est magnifique. Un but et un assist ce mois-ci, c'est vrai que ça se passe bien (NDA : ses autres but et passe décisive ont été donnés ... le 31 août). Cela montre que je suis sur la bonne voie", se réjouit Jordan Bos au micro de ESPN à ce sujet. "Je prends confiance". 

International australien (21 caps), Bos a également été appelé par les Socceroos pour les matchs qualificatifs du mois d'octobre. L'Australie s'est d'ores et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, dès les matchs du mois de juin dernier. 

