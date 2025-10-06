Openda gagne plus du double de Doku, Courtois loin devant : les salaires parfois surprenants des Diables

Openda gagne plus du double de Doku, Courtois loin devant : les salaires parfois surprenants des Diables
Deviens fan de Belgique! 2603

Thibaut Courtois est désormais le joueur le mieux payé des Diables Rouges, selon les chiffres de la plateforme Capology. Le gardien du Real Madrid, qui a prolongé son contrat jusqu'en 2027 et touche un salaire annuel brut de 15 millions d'euros, hors bonus et contrats de sponsoring.

Du haut de ses 33 ans, Courtois reste une référence absolue à la fois pour le Real et l'équipe nationale. Kevin De Bruyne a par contre vu ses revenus chuter considérablement après son transfert de Manchester City à Naples. Alors qu'en Angleterre, il gagnait encore 25 millions bruts par an, il ne reçoit désormais "que" 11,1 millions d'euros.

Pourtant, il reste le joueur le mieux payé de l'équipe napolitaine, devant Rasmus Hojlund (9,2M) et Romelu Lukaku (7,6M), actuellement blessé. Youri Tielemans et Amadou Onana se distinguent également parmi les joueurs belges en Europe.

Le duo du milieu de terrain d'Aston Villa gagne respectivement 9 et 8,4 millions d'euros par an. Cela montre la puissance financière de la Premier League, en particulier en ce qui concerne la rémunération des joueurs clés. De son côté, Loïs Openda a vu son salaire passer de 5,6 à 7,4 millions d'euros lors de son déménagement de Leipzig à la Juventus.

Doku gagne une "bouchée de pain" en comparaison

Axel Witsel gagne maintenant environ 4,1 millions d'euros par an à Girona. Il est ainsi le joueur le mieux payé de son club, devant notamment Daley Blind et Donny van de Beek. Bien que cela ne puisse être comparé à ses salaires précédents à l'Atlético Madrid (8,3M), Dortmund (8M) ou en Chine (18M), c'est une belle récompense pour le milieu de terrain de 36 ans.

Thomas Meunier se distingue à Lille avec un salaire annuel de 4,5 millions d'euros, le deuxième plus élevé après le Portugais André Gomes (5,4M). À Manchester City, Jérémy Doku ne touche que 3,015 millions d'euros par an, se classant seulement 22e en matière de salaire, même inférieur au gardien allemand Stefan Ortega ou à Senne Lammens chez le voisin mancunien (3,61M).

Alexis Saelemaekers et Malick Fofana gagnent également relativement peu par rapport à leur niveau. Le Milanais touche 1,28 million d'euros par an, tandis que le second reçoit un million par an de la part de Lyon. Ce n'est pas pour rien qu'une nouvelle négociation de contrat ou un transfert est à l'horizon, en particulier pour Saelemaekers.

Salaires des Diables Rouges 2025-2026 (brut par an)

  • Thibaut Courtois: €15.000.000
  • Kevin De Bruyne: €11.100.000
  • Youri Tielemans: €9.000.000
  • Amadou Onana: €8.400.000
  • Loïs Openda: €7.400.000
  • Romelu Lukaku: €7.600.000
  • Thomas Meunier: €4.500.000
  • Axel Witsel: €4.100.000
  • Jérémy Doku: €3.015.000
  • Alexis Saelemaekers: €1.280.000
  • Malick Fofana: €1.000.000
0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

Voici les joueurs présents à l'entraînement des Diables Rouges ce lundi

20:00
Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

Les Diables Rouges sont de retour à Tubize

19:40
"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

"J'ai d'abord été surpris" : Felice Mazzu réagit au choix fort de Rudi Garcia

19:20
1
Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

Quand Besnik Hasi se sert du héros du Clasico...pour envoyer une pique à plusieurs de ses joueurs

20:20
Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

Un ambassadeur de choix ! Axel Witsel avec Laurent Ciman et Nacer Chadli dans un projet qui lui tient à cœur

17:15
Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

Ça bouge chez les Gallois : gros coup dur avant de recevoir les Diables, un ancien de Pro League rappelé

16:20
Trois solutions se dégagent : comment Besnik Hasi pourrait compenser l'absence de Nathan De Cat à Anderlecht Analyse

Trois solutions se dégagent : comment Besnik Hasi pourrait compenser l'absence de Nathan De Cat à Anderlecht

18:40
Ancien d'Anderlecht et célébré au coup d'envoi, il voit pourtant un carton rouge pour Nilson Angulo

Ancien d'Anderlecht et célébré au coup d'envoi, il voit pourtant un carton rouge pour Nilson Angulo

18:20
2
Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

Un géant, une flèche et un tueur : Frédéric Taquin a l'embarras du choix à la RAAL

17:45
Rayonnant dans le Clasico...et bientôt convoité ? "Le prochain défi d'Anderlecht, c'est de le prolonger"

Rayonnant dans le Clasico...et bientôt convoité ? "Le prochain défi d'Anderlecht, c'est de le prolonger"

18:00
"Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira Interview

"Ça doit nous donner la confiance" : Gaëtan Englebert se réjouit de la nomination de Thomas Rodrigues Pereira

17:30
Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

Plus qu'une question de temps : un entraîneur de Pro League vers la sortie malgré la...victoire du weekend

17:00
Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

Rouge ou pas rouge pour Nilson Angulo contre le Standard ? Le patron des arbitres met fin au débat

16:40
9
Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup" Analyse

Une absence qui change tout pour l'Union : "Il nous manque beaucoup"

16:00
Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

Pour une fois, merci John Textor : appelé par Ancelotti au Brésil, il est le plus grand talent de la D1B

15:40
Où en est le "projet d'écosystème" au RFC Liège ? Le co-président Jean-Paul Lacomble fait le point Interview

Où en est le "projet d'écosystème" au RFC Liège ? Le co-président Jean-Paul Lacomble fait le point

15:20
Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

Merci Lewandowski : Adnan Januzaj se fait peur...dix secondes après son entrée au jeu contre le Barca

15:00
De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine Analyse

De Cat en patron, Nkuba de retour sous le feu des projecteurs : voici notre 10e équipe de la semaine

14:40
Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

Il ne manquait plus que ça : catastrophe pour un ancien du Standard au RWDM

14:20
Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

Officiel : du changement à l'ACFF pour pallier le départ du CEO au RFC Liège

13:40
📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

📷 Image étonnante : un tifo... nationaliste flamand à Lille

14:00
1
"L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira Interview

"L'objectif, c'est la D1" : les premiers mots du nouveau CEO du RFC Liège, Thomas Rodrigues Pereira

13:20
Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B Interview

Quatre matchs sans victoire pour l'un, 4/12 pour l'autre : deux candidats à la montée pataugent en D1B

13:00
Cinq matchs et puis s'en va : le surréalisme continue à l'Olympic, Manu Ferrera déjà bien occupé

Cinq matchs et puis s'en va : le surréalisme continue à l'Olympic, Manu Ferrera déjà bien occupé

12:40
🎥 Mais comment a-t-il arrêté ça ? Kjell Scherpen a sorti le grand jeu devant Stankovic

🎥 Mais comment a-t-il arrêté ça ? Kjell Scherpen a sorti le grand jeu devant Stankovic

12:20
José Riga va-t-il reprendre du service ?

José Riga va-t-il reprendre du service ?

12:00
1
"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend Analyse

"Ça ne peut pas arriver dans la carrière d'un joueur pro" : Vincent Euvrard est fâché, et ça se comprend

11:40
1
Nicolas Raskin pourrait être coaché par un ancien entraîneur de Jupiler Pro League

Nicolas Raskin pourrait être coaché par un ancien entraîneur de Jupiler Pro League

11:20
📷 En vrai Belge, Vincent Kompany profite de l'Oktoberfest bière à la main

📷 En vrai Belge, Vincent Kompany profite de l'Oktoberfest bière à la main

11:00
Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

Nilson Angulo devait-il être exclu face au Standard ? Un ancien arbitre est très clair

10:40
12
Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi" Réaction

Une défaite et un blessé pour l'Union : "Il ne reviendra que deux jours avant le match contre Charleroi"

10:20
Après un nouveau non-match, Besnik Hasi ne va plus pouvoir continuer bien longtemps

Après un nouveau non-match, Besnik Hasi ne va plus pouvoir continuer bien longtemps

10:00
Le Standard volé ? Un ancien arbitre est très clair

Le Standard volé ? Un ancien arbitre est très clair

09:00
3
Genk s'en sort mais déçoit encore : Bryan Heynen tire un constat clair

Genk s'en sort mais déçoit encore : Bryan Heynen tire un constat clair

09:30
Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

Belgique : la Fédération annonce une mauvaise nouvelle en vue du prochain rassemblement

22:20
Déjà sans Bodart, le LOSC frustre le PSG... avec un but du frère Mbappé

Déjà sans Bodart, le LOSC frustre le PSG... avec un but du frère Mbappé

08:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 7
Bournemouth Bournemouth 3-1 Fulham Fulham
Leeds United Leeds United 1-2 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 2-0 West Ham Utd West Ham Utd
Manchester United Manchester United 2-0 Sunderland Sunderland
Chelsea Chelsea 2-1 Liverpool Liverpool
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Aston Villa Aston Villa 2-1 Burnley Burnley
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Brighton Brighton
Everton Everton 2-1 Crystal Palace Crystal Palace
Brentford Brentford 0-1 Manchester City Manchester City
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved