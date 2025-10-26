La tuile pour Bruges : un défenseur quitte le terrain en larmes

Le Néerlandais s'est nouveau blessé, gravement il semble au vu de la réaction du joueur qui a quitté la pelouse du Bosuil en larmes.

Mauvaise nouvelle pour Bjorn Meijer, le défenseur du Club Bruges s'est blessé lors du match contre l'Antwerp, et cela ne semble vraiment pas bon pour le Néerlandais.

Le Club affrontait l'Antwerp ce dimanche en début d'après-midi. Alors que les visiteurs semblaient se diriger vers la victoire, tout a mal tourné pour le joueur. À environ 10 minutes de la fin du match, le défenseur a renvoyé un ballon bondissant dans les mains du gardien anversois, Taishi Nozawa. Ce dernier a alors amorcé une contre-attaque.

Bjorn Meijer à nouveau gravement blessé ?

Meijer a sprinté pour revenir en position, mais s'est soudain saisi la cuisse droite. Il s'est alors allongé et il est rapidement apparu que son match était terminé. Le joueur a été soigné sur le terrain puis a cédé sa place à Hugo Siquet.

Le visage enfoui dans son maillot et les larmes aux yeux, Meijer a quitté le terrain. C'est un nouveau coup dur pour Meijer. Le joueur de 22 ans a déjà manqué 76 matchs au total en raison de blessures.





Il va sans doute en ajouter une à cette liste. Pour le Club, qui le gérait déjà avec prudence, c'est également un coup dur. Il n'était entré en jeu qu'à l'heure de jeu, en remplacement de Seys.