Le coach des Loups le confirme : un bien mauvaise nouvelle est tombée pour la RAAL

Photo: © photonews

Le promu va devoir se passer des services d'un joueur clé, on parle même de catastrophe vu qu'il n'entrera plus en action cette saison.

La Louvière se déplace à Genk ce dimanche en fin d'après-midi. Ce sera sans son meilleur joueur qui était déjà absent contre Westerlo. Mais cette fois la crainte est confirmée, la saison de Mouhamed Belkheir est malheureusement terminée. Il restait un (très) mince espoir mais les examens médicaux ont rendu leur verdict. 

Pour rappel, le joueur s’était lourdement blessé au genou lors d’une rencontre amicale face à Jong Gent, pendant la trêve internationale. Devant le constat, une déchirure des ligaments de son genou, l'attaquant ne jouera plus cette saison, a confirmé son entraîneur.

Belkheir ne jouera plus cette saison.

"Il devra être opéré. Je ne m'attends pas à le revoir sur un terrain avant la préparation de la saison prochaine", a confirmé Frédéric Taquin dans des propos repris par Het Belang van Limburg. Une annonce qui vient donc confirmer les craintes pour le promu.

Belkheir est considéré comme le meilleur joueur de La Louvière, et son absence est donc une perte énorme pour toute l'équipe, qui en tant que promu, se bat d'abord pour se maintenir dans l'élite. Il est probable qu'Oucasse Mendy prenne sa place pour le moment, comme ce fut déjà le cas contre Westerlo.

Suis KRC Genk - RAAL La Louvière en live sur Walfoot.be à partir de 18:30.

