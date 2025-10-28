Deux déplacements à Liège en 72h pour Charleroi : "J'étais à Rocourt samedi, ça m'a conforté dans l'idée"

Le Sporting Charleroi se rend au RFC Liège ce soir. Rik De Mil se méfie particulièrement des Sang et Marine.

Charleroi a enfin retrouvé le goût de la victoire en battant Anderlecht vendredi. Les Zèbres font désormais face à deux déplacements en région liégeoise. Avant le choc wallon de vendredi au Standard, il y a le match de Coupe de ce soir sur le terrain du RFC Liège.

La Coupe, une compétition avec laquelle le Sporting entretient un rapport ambivalent. Convoitée, souvent frustrante, la Croky Cup a valu à l'équipe une fameuse déconvenue à l'équipe la saison passée. La défaite 4-1 au Patro Eisden avait laissé des traces.

"On peut perdre un match, mais pas comme on l’avait fait là-bas. Ce match m’était resté en travers de la gorge. Ici, on a l’occasion de montrer qu’on a appris de cette défaite, ainsi que de celle sur le synthétique de La Louvière, qui est l’autre match lors duquel je n’étais pas du tout content de ce que j’ai vu", explique Rik De Mil en conférence de presse, cité par Le Soir.

Charleroi est prévenu

Il n'y a pas que le synthétique de Rocourt qui lui fait peur. Les Sang et Marine restent sur quatre victoires de rang en D1B : "J’étais à Liège contre le RWDM et ça m’a conforté dans l’idée qu’il y aurait beaucoup d’éléments autour de ce match : le terrain synthétique, le public liégeois… Il faut être préparé à 100 % pour affronter cette équipe, avec laquelle Gaetan Englebert fait du bon travail".

De quoi obliger De Mil à aligner une équipe relativement similaire à celle victorieuse d'Anderlecht ? "Je tiendrai compte de la fatigue et des bobos, je ne prendrai pas de risque, mais je mettrai la meilleure équipe possible parce que, quand je commence un tournoi, c’est pour le gagner. Il faut toutefois aussi tenir compte de ce que les joueurs montrent en semaine à l’entraînement".