Le prochain grand talent d'Anderlecht ? "Il peut aller très loin"

À 14 ans, Crésus Kana est considéré comme le plus grand talent d'Anderlecht. Le plus jeune des trois frères, Thomas Joël joue avec les RSCA Futures et Marco avec l'équipe première.

Marco Kana parle avec fierté de son petit frère. "Crésus est le plus talentueux de nous trois au même âge", confie le défenseur d’Anderlecht dans l'émission 'Sur le Gril' de la RTBF. "Il est très technique, il aime garder le ballon dans les pieds, un peu comme les anciens numéros 10. Mais en même temps, il est moderne : il travaille dur et n’a peur d’aucun duel."

Selon Marco, Crésus a un profil particulier, parfaitement adapté au football d’aujourd’hui. "Il allie la créativité et l’engagement. C’est rare chez les garçons de son âge. S’il continue à écouter et à travailler dur, il peut aller très loin."

Crésus dans le vestiaire de l’équipe première

Marco essaie de lui faire découvrir un peu la vie de professionnel. "Quand on gagne et que le coach donne son accord, j’emmène parfois Crésus dans le vestiaire. Il peut fêter la victoire avec nous. Ça lui permet d’apprendre peu à peu ce que c’est de faire partie d’un groupe de joueurs pros."

Marco partage une anecdote amusante sur le prénom de son frère. "Crésus, c’est une idée d’une amie de notre mère. Elle connaissait l’histoire du roi Crésus, le roi riche de la mythologie. Ma mère a trouvé ça original, et voilà comment le prénom est resté", raconte-t-il en riant.





Pour l’instant, Crésus joue pour le plaisir, mais à Anderlecht, on sait qu’il a un grand potentiel. "Il est encore jeune, mais il observe tout et apprend très vite. Il sait même où chaque joueur s’assoit dans notre vestiaire."