Nouvelle polémique pour Marc Brys au Cameroun : il pourrait rebondir à la tête d'une autre sélection !
Avant des barrages de qualification décisifs, Marc Brys se retrouve au cœur d'une nouvelle polémique au Cameroun et sait que son aventure pourrait bientôt toucher à sa fin. En attendant, l'entraîneur belge garde un autre projet en tête.

La situation de Marc Brys reste très délicate au Cameroun. Décevants lors des qualifications, les Lions Indomptables ont manqué la première place de leur groupe et doivent désormais disputer les barrages pour la Coupe du monde 2026.

Au Maroc, sur terrain neutre, ce mini-tournoi opposera le Cameroun à la République démocratique du Congo en demi-finale, tout comme le Nigéria au Gabon. Les deux vainqueurs se retrouveront en finale pour décrocher la dernière place africaine qualificative pour le prochain Mondial.

Les Émirats arabes unis surveillent Marc Brys

Pendant ce temps, une nouvelle polémique éclate dans le pays avant ces barrages décisifs. En effet, Marc Brys est déjà au Maroc, où doivent se dérouler les matchs, tandis que la FECAFOOT exige qu’il repasse par Yaoundé, la capitale, afin d’y tenir une conférence de presse et d’annoncer sa liste. Brys refuse, affirmant préférer se concentrer sur l’aspect sportif plutôt que médiatique.

Un épisode qui ne fait qu’envenimer les relations entre l’entraîneur belge et sa fédération, alors que ces barrages seront déterminants pour son avenir. Et en cas d’échec, Marc Brys disposerait déjà d’une porte de sortie.

Selon nos informations, le technicien de 63 ans pourrait rester à la tête d’une sélection nationale, mais sous d’autres latitudes, puisqu’il pourrait prendre les rênes de l’équipe des Émirats arabes unis. En attendant, Marc Brys a été félicité par Rafa Yuste, vice-président du Barça, lors d'une visite en Catalogne. En été, l'Espagnol était pressenti pour devenir le nouveau CEO d'Al-Nassr... où Marc Brys a aussi déjà été cité par le passé.

Cameroun
Marc Brys

