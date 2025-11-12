Triste histoire : un ex-jeune d'Anderlecht, Malines ou encore Charleroi sous bracelet électronique

La carrière de footballeur professionnel se décide parfois aussi en dehors des terrains. N.V. (22 ans), ancien jeune de Neerpede, du PSV ou encore de Charleroi, a récemment été placé sous bracelet électronique.

Son nom complet ne peut pas être révélé en raison de la situation judiciaire en cours, mais N.V. (22 ans) a roulé sa bosse au sein de diverses équipes d'âge : passé par le FC Brussels, le KV Malines, le PSV Eindhoven, OHL, Charleroi et Anderlecht à 19 ans seulement, il n'aura finalement pas percé.

À Neerpede, il s'entraînait pourtant avec des jeunes qui finiront au plus haut niveau, mais il quittera le club en 2021. En 2022, il signe à Ninove, passe par Valenciennes puis l'UR Namur. L'été dernier, N.V. signait encore en D1 ACFF, où il n'a pas joué cette saison.

Mais malgré son talent, qui l'a même conduit à devenir international pour son pays d'origine africain, N.V. risque fort de voir sa carrière prendre une autre tournure. Il a en effet été arrêté la semaine passée, rapporte Het Laatste Nieuws, dans le cadre d'une enquête sur un réseau de fraude bancaire à domicile.

Les criminels se faisaient en effet passer pour des employés de banque afin d'obtenir des informations telles que le code bancaire des victimes. D'autres étaient envoyés au domicile des victimes afin de les "rassurer" et en profitaient pour cambrioler leur domicile. C'est lors de l'une de ces "visites" que N.V. a été pris en flagrant délit.

Depuis, le jeune gardien de but a été libéré sous surveillance électronique et porte un bracelet. Il ne peut pas quitter son domicile. Les avocats du joueur ont pour le moment refusé tout commentaire. Son identité ne pouvant être révélée, impossible pour le club de faire une communication officielle, mais la carrière de N.V. semble mal embarquée.