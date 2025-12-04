Le Standard et plusieurs clubs de Pro League tirent la sonnette d'alarme : "L'incertitude actuelle est intenable"

Photo: © photonews
Le Standard de Liège a partagé ce jeudi après-midi un texte qui s'inscrit dans une démarche collective menée par plusieurs clubs de la Pro League.

Ensemble, ceux-ci souhaitent alerter le management de la Ligue sur les risques majeurs liés à la future décision de l’Autorité belge de la Concurrence (ABC/BMA) concernant les quotas imposés aux équipes U23 en Challenger Pro League. Les clubs tirent la sonnette d’alarme afin d’éviter une situation chaotique en fin de saison régulière. Ils demandent que des mesures préventives soient envisagées dès maintenant.

Pour rappel, une série de décisions avait été approuvée le 27 février 2025 lors de l’Assemblée Générale de la Pro League : le nouveau format de compétition à 18 équipes sans play-offs, l’instauration d’un quota pour les équipes U23 en D1B avec un start-fee, le transfert des droits médias, la clé de répartition des revenus TV ainsi que les accords relatifs à la solidarité UEFA.

Le texte que le Standard et plusieurs clubs adressent au Management

Le Standard de Liège dit tirer la sonnette d’alarme comme d’autres clubs de Pro League : "Ce dispositif a été présenté et voté comme un tout indivisible, sans possibilité de vote séparé. Les clubs ont donc dû accepter certains éléments particuliers afin de parvenir à une décision globale. Depuis lors, la réalité économique dans laquelle évolue le football belge a fondamentalement changé. L’attractivité et la rentabilité de notre compétition sont mises sous pression de manière substantielle et structurelle par les procédures judiciaires en cours, l’incertitude entourant les droits TV et l’impact des nouvelles dispositions issues de l’Accord fédéral."

"Les revenus provenant des droits TV, des jours de match et de la formation des jeunes joueurs — qui constituent la base du modèle économique de nos clubs — risquent d’être sérieusement affectés par ces évolutions", poursuit le texte communiqué par le Standard.

"La validité juridique du quota U23 est contestée devant l’ABC et la CBAS. L’ABC a déjà estimé que ce quota est contraire aux règles d’ordre public de concurrence, et elle devrait confirmer cette position en 2026. Si l’ABC (ou la CBAS) juge que les nouvelles dispositions relatives à la relégation des équipes U23 en D1B sont contraires aux règles d’ordre public, il en découlera nécessairement un retour au cadre légal antérieur au vote de l’Assemblée Générale."

"Toutes les composantes de la décision adoptée en Assemblée Générale devront être annulées, ceci en application du principe - adopté lors du vote - du caractère indissociable de l’ensemble des mesures. L’incertitude actuelle est intenable et nécessite des clarifications d’urgence, notamment en vue de la préparation de la prochaine saison. La planification financière des clubs requiert stabilité et prévisibilité afin de permettre une gestion responsable."

"Nous demandons au management de la Pro League d’introduire une requête formelle auprès du Conseil Supérieur de l’URBSFA afin de rétablir les règles antérieures et, au minimum à titre provisoire, de reporter d’une saison la mise en œuvre des différentes règles nouvelles dans l’attente d’une clarification complète sur le caractère exécutoire de tous les textes votés comme une décision globale indivisible."

"Nous demandons également au management de la Pro League d’organiser et de faciliter de manière proactive et constructive une concertation entre tous les clubs afin de vérifier point par point quelles réformes pourraient être adoptées en vue de la saison prochaine et ainsi relever collectivement les défis auxquels notre Ligue est confrontée. Cette requête ne constitue pas une opposition aux réformes, mais un appel à la prudence, à la responsabilité et à un engagement collectif", conclut le communiqué partagé par le Standard.

Standard

