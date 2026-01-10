🎥 Charles De Ketelaere décisif : le Belge inscrit son premier but de 2026 et remporte une belle distinction

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Diable Rouge a bien débuté l'année avec un but et une victoire à la clé, pour son club de l'Atalanta qui était opposé au Torino.

Charles De Ketelaere lance sa nouvelle année de la plus belle des manières avec son premier but de 2026 en match officiel, à l'occasion de la 20e journée de Serie A.

Le Diable Rouge a permis à l'Atalanta Bergame de prendre l'avantage contre Torino après moins d'un quart d'heure de jeu. Lorenzo Bernasconi a délivré un bel assist pour le Belge qui n'a laissé aucune chance à Alberto Paleari.

Le club de Bergame pliait la rencontre dans les arrêts de jeu grâce à Pasalic qui scellait la victoire de l'Atalanta. Le club de CDK revient au pied du top-6 et poursuit sa belle entame de 2026 avec trois victoires en autant de rencontres.

Le Diable Rouge repart également avec la nomination d'Homme du Match.

⚡ | Charles De Ketelaere maakt zijn eerste doelpunt van 2026! 🤩🇮🇹 #AtalantaTorino pic.twitter.com/UdckZF45jE



— DAZN België (@DAZN_BENL) January 10, 2026