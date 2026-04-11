Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

Le Brésilien continue de surfer sur une excellente dynamique en Premier League. L'attaquant a de nouveau trouvé le chemin des filets et ne cesse d'impressionner de l'autre côté de la Manche. En revanche, Maxim De Cuyper a encore dû se contenter du banc.

Avant la 32e journée, Igor Thiago avait déjà inscrit 19 buts, ce qui le plaçait au deuxième rang du classement des meilleurs buteurs. Seul Erling Haaland faisait mieux. Ce samedi, le Brésilien a encore fait parler la poudre et s'est rapproché du Norvégien au classement.

Igor Thiago inscrit ses 20e et 21e buts en Premier League

Le Brésilien et son équipe de Brentford recevaient Everton, autre formation du ventre mou. Thiago n'a pas tardé à faire parler de lui en offrant l'avantage aux siens dès la 3e minute sur penalty. Everton a répliqué juste avant la demi-heure par l'intermédiaire de Beto. 1-1 était le score à la pause.

L'ancien Brugeois a ensuite redonné l'avantage à Brentford – avec un brin de réussite – mais un but tardif de Dewsbury-Hall a finalement fixé le score final à 2-2. Thiago totalise désormais 21 buts en Premier League. Haaland en est déjà à 22, mais il jouera encore demain avec City sur la pelouse de Chelsea.

Plus tôt cette semaine, Thiago avait également marqué avec le Brésil lors du match amical remporté contre la Croatie.

Saison plus frustrante pour Maxim De Cuyper



Maxim De Cuyper, un autre ancien Brugeois actif en Premier League, est quant à lui resté les 90 minutes sur le banc face à Burnley. Le latéral gauche de Brighton a vu son équipe empocher les trois points grâce à un doublé du Néerlandais Mats Wieffer.