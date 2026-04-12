Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

L'Union Saint-Gilloise a encore fait la différence sur phase arrêtée. Unique buteur de la rencontre face à Malines, Ross Sykes s'est présenté en interview avec le sentiment du devoir accompli.

"Not too bad", sourit Ross Sykes lorsqu'on lui fait remarquer qu'il en est déjà à six buts cette saison. Déjà dangereux sur le premier corner du match après une minute, il a finalement frappé (du pied) juste avant la mi-temps, sur une nouvelle variante unioniste. Son deuxième but sur les trois dernières rencontres.

"Ce n'est jamais facile de venir ici, on ne peut qu'être content de cette victoire. Le but ? Je vole un peu le ballon à Mateo (Biondic), je me suis excusé en rigolant mais je pense que cela en valait le coup. Je lui dois un but maintenant. On travaille énormément ces phases arrêtées à l'entraînement, on fait beaucoup d'analyse vidéo", nous explique le buteur du jour.

"C'est peut-être moi à qui revient la contribution finale, mais tout le crédit en revient aussi au staff. Je n'ai pas vraiment de secret pour échapper au marquage des défenseurs : je vais juste à l'abordage sans me poser de questions. J'ai toujours eu l'habitude de marquer sur phases arrêtées. J'avais dit à ma grand-mère avant le match que j'allais marquer", poursuit-il.

Ross Sykes, un incontournable pour David Hubert

Le défenseur anglais est reparti chez lui avec le trophée d'homme du match : "Nacho Miras le mérite aussi, il a encore fait quelques solides arrêts aujourd'hui".

L'unique buteur du jour continue à gagner confiance match après match depuis cet hiver. Il a désormais complètement pris le dessus sur Fedde Leysen, qui avait commencé la saison comme titulaire suite au départ de Koki Machida.



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"Il me pousse chaque jour à l'entraînement. Lors du dernier match de phase classique, il a encore été excellent en remplaçant Kevin (Mac Allister). Ça doit être difficile mentalement, mais il travaille très dur. C'est un exemple", avance Sykes.