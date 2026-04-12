Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"

Scott Crabbé depuis Malines
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Homme providentiel de l'Union, Ross Sykes présente...ses excuses : "Je lui dois un but"
Photo: © photonews

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L'Union Saint-Gilloise a encore fait la différence sur phase arrêtée. Unique buteur de la rencontre face à Malines, Ross Sykes s'est présenté en interview avec le sentiment du devoir accompli.

"Not too bad", sourit Ross Sykes lorsqu'on lui fait remarquer qu'il en est déjà à six buts cette saison. Déjà dangereux sur le premier corner du match après une minute, il a finalement frappé (du pied) juste avant la mi-temps, sur une nouvelle variante unioniste. Son deuxième but sur les trois dernières rencontres.

"Ce n'est jamais facile de venir ici, on ne peut qu'être content de cette victoire. Le but ? Je vole un peu le ballon à Mateo (Biondic), je me suis excusé en rigolant mais je pense que cela en valait le coup. Je lui dois un but maintenant. On travaille énormément ces phases arrêtées à l'entraînement, on fait beaucoup d'analyse vidéo", nous explique le buteur du jour.

"C'est peut-être moi à qui revient la contribution finale, mais tout le crédit en revient aussi au staff. Je n'ai pas vraiment de secret pour échapper au marquage des défenseurs : je vais juste à l'abordage sans me poser de questions. J'ai toujours eu l'habitude de marquer sur phases arrêtées. J'avais dit à ma grand-mère avant le match que j'allais marquer", poursuit-il.

Ross Sykes, un incontournable pour David Hubert

Le défenseur anglais est reparti chez lui avec le trophée d'homme du match : "Nacho Miras le mérite aussi, il a encore fait quelques solides arrêts aujourd'hui".

L'unique buteur du jour continue à gagner confiance match après match depuis cet hiver. Il a désormais complètement pris le dessus sur Fedde Leysen, qui avait commencé la saison comme titulaire suite au départ de Koki Machida.

Lire aussi… Grande première pour l'Union depuis son retour en D1A : "Bien sûr qu'on en a parlé dans le vestiaire"

"Il me pousse chaque jour à l'entraînement. Lors du dernier match de phase classique, il a encore été excellent en remplaçant Kevin (Mac Allister). Ça doit être difficile mentalement, mais il travaille très dur. C'est un exemple", avance Sykes.

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