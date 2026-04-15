Et maintenant, on fait quoi ? Romelu Lukaku met les Diables dans de beaux draps

On se dirige vers le scénario catastrophe : Romelu Lukaku ne jouera plus avec le Napoli jusqu'en fin de saison, sauf retournement de situation auquel la presse italienne ne semble plus croire. Et maintenant, que fait-on ?

Indéfendable. Voilà comment on pourrait qualifier l'attitude de Romelu Lukaku vis-à-vis du Napoli sans savoir ce qui, en privé, a pu se passer pour expliquer cette situation. Car le constat est là : Lukaku a ignoré les ultimatums de ce qui reste son employeur, en sachant très bien (il est assez malin pour ça) quelles seraient les conséquences de ses actes.

Lieven Maesschalck a beau tenter de défendre son client : le problème n'est pas tant que Romelu ait opté pour une revalidation en Belgique plutôt qu'en Italie (Kevin De Bruyne aussi était passé par la clinique anversoise!), mais bien qu'il l'ait fait sans l'accord de Naples. Et dans tous les cas, le résultat est le même : selon la presse italienne, il y a de grandes chances que Lukaku ne joue plus cette saison.

Oui, Romelu Lukaku ira à la Coupe du Monde

Certains font déjà semblant de se poser la question : dans ces conditions, Romelu Lukaku sera-t-il repris par Rudi Garcia ? La réponse est : oui. Sauf s'il rechute et est physiquement indisponible, il y a 100% (pas 99) de chances que le sélectionneur reprenne le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges aux USA. Et même s'il était légèrement blessé et ne serait disponible que pour les 16e de finale, Garcia le reprendrait.

Romelu Lukaku est trop important aux yeux du sélectionneur, du vestiaire, et de l'Union Belge. On l'a bien vu en 2022 : se rendre au Qatar sans lui était impensable, même s'il était totalement hors-forme et l'a montré lors de sa montée au jeu prématurée contre la Croatie. Trois ans et demi plus tard, on risque donc le même scénario.



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Car ce n'est pas seulement cette fin de saison qu'il faut prendre en compte : au coup d'envoi de la Coupe du Monde, si les choses restent telles qu'elles sont, Lukaku aura joué 64 minutes depuis fin mai 2025. Une heure de jeu en un an. Même le plus grand attaquant de tous les temps ne pourrait pas revenir à son meilleur niveau en un coup de baguette magique après une telle période. Croire qu'une préparation avec le staff des Diables et deux matchs amicaux contre la Croatie et la Tunisie suffiront est délirant.

La relève ? On l'attend toujours...

Mais si c'est un tel drame national, c'est aussi parce que la relève n'est pas là. Le très mauvais choix de Loïs Openda en faveur de la Juventus l'été dernier l'a encore enfoncé un peu plus ; Lucas Stassin est un attaquant de Ligue 2, Romeo Vermant de JPL ; Christian Benteke et Hugo Cuypers jouent en MLS ; Michy Batshuayi (et ne parlons même pas de Divock Origi) n'est plus une option.

Oui, en l'absence de Romelu, les Diables Rouges ont marqué des buts, et même beaucoup de buts. Mais dans quel contexte et face à quelle opposition ? C'est bien Lukaku qui nous a maintenus en Nations League A. Il était également présent (et buteur) lors de la victoire décisive dans ces qualifications, le 4-3 contre le Pays de Galles. On retiendra aussi que contre la Macédoine du Nord et à Astana, ce fut le néant.

Battre 6-0 le Kazakhstan et le Liechtenstein ? Planter cinq buts à ces USA-là ? La Coupe du Monde sera une autre histoire. Charles De Ketelaere fait de son mieux, mais ne nous portera pas en 8e ou en quarts de finale. Bref : il faudra croiser les doigts pour que Romelu Lukaku sorte un lapin de son chapeau et fasse, une dernière fois, taire les sceptiques et les haters. Car cette fois, si ça se passe mal, ce sera au moins en partie de sa faute...