Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/05: Kiwior

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Kiwior

Formé à Anderlecht, champion du Portugal, il quitte la Premier League à titre définitif

Prêté par Arsenal au FC Porto, Jakub Kiwior ne reviendra pas en Angleterre. Le latéral international polonais signe à titre définitif chez les Dragons. (Lire la suite)