Affaire à saisir ? L'un des meilleurs gardiens des dernières saisons de Pro League est libre

Scott Crabbé, journaliste football
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Affaire à saisir ? L'un des meilleurs gardiens des dernières saisons de Pro League est libre
Photo: © photonews

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Ces dernières années, Paul Nardi avait laissé de bons souvenirs à la Pro League. Il se cherche un nouveau challenge cet été.

D'abord prêté au Cercle de Bruges pendant un an et demi par Monaco, Paul Nardi était revenu en Pro League en 2022, lorsque La Gantoise était allé le chercher à Lorient. Il s'y était rapidement imposé, renvoyant notamment Davy Roef sur le banc lors de sa première saison.

Il avait à nouveau commencé le deuxième exercice sous le maillot buffalo comme numéro un entre les perches, mais a ensuite été victime d'une fracture ouverte de la cheville droite. Malgré cela, les Queen's Park Rangers avaient profité de sa fin de contrat pour le recruter gratuitement en juillet 2024.

Une aventure en deux temps outre-Manche

En Championship, l'ancien international U21 français a retrouvé toutes ses sensations, jouant même une première saison à plus de 4000 minutes de jeu du côté de Loftus Road. Très apprécié par les supporters, Nardi a toutefois été devancé par un gardien anglais ces derniers mois.

Hier, le club a officiellement annoncé que son contrat ne serait pas prolongé. Du haut de ses 31 ans, Paul Nardi se cherchera donc un nouveau challenge cet été et rendrait à coup sûr de fiers services à bien des clubs de Pro League. L'un d'entre eux tentera-t-il le coup ?

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