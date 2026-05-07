Le Trust FC a de beaux jours devant lui : à la découverte de l'équipe qui a fait suer les Francs Borains

Cette après-midi, les Francs Borains ont disputé un match d'entraînement contre le FC Trust. L'occasion de mettre en lumière cette belle initiative lancée par William Dutoit et Thierry Ambrose.

Pas de repos pour les braves : la saison a beau être terminée pour les Francs Borains, le groupe a joué les prolongations avec un amical pour garder le rythme cette après-midi. Les hommes d'Yves Vanderhaeghe l'ont emporté 3-2 contre le FC Trust, grâce à des buts de Brahim Yarrouti, Corenthyn Lavie et Lucas Lima.

Le FC Trust ? Une formation encore peu connue mais pourtant très utile aux joueurs désireux de faire leur trou en Belgique, et même en Europe. Le projet a été lancé il y a six mois par William Dutoit et Thierry Ambrose.

Le Trust FC, une belle porte d'entrée

Le projet s'adresse aux joueurs sans contrat. Le but : donner l’opportunité de se montrer à ceux qui n’ont pas de visibilité ou manquent de confiance. "Je fais jouer mes contacts et mon vécu pour organiser des matches d’entraînement face à des équipes pro et leur ouvrir des portes. Je dis à mes joueurs : ‘vous avez 90 minutes pour faire mal à l’entraîneur adverse, car si vous lui faites mal, il aura envie de vous prendre dans son équipe", expliquait Thierry Ambrose à la RTBF il y a quelque temps.

"Ces joueurs débarquent d’Afrique ou de Roumanie et n’ont aucun réseau. Ils sont aussi victimes de charlatans qui se disent agents. Je les aide car moi aussi, à l’époque, on m’a aidé. Et, que ce soit clair, je ne prends aucune commission", poursuit l'attaquant de Courtrai.





Et ça marche : le FC Trust a permis à des joueurs venus d'Afrique ou d'Europe de l'est de se montrer et de signer. Ambrose a par exemple aidé à placer un jeune joueur...à Courtrai, où le garçon aspire désormais à être son concurrent. Le match accroché proposé aux Francs Borains le montrent : il y a encore de la qualité à aller chercher.