Les Diables Rouges devraient se préparer à affronter une autre équipe que l'Iran : le point sur la situation

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Les Diables Rouges devraient se préparer à affronter une autre équipe que l'Iran : le point sur la situation
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Alors que le départ pour les USA est dans environ un mois, les Diables Rouges ne sont pas encore certains d'y affronter l'Iran. La fédération iranienne va bientôt rencontrer la FIFA.

Et si, à un mois de la compétition voire moins, les Diables Rouges apprenaient  qu'ils n'affrontent finalement pas l'Iran mais un autre adversaire ? Alors que la FIFA, par la voix de son président Gianni Infantino, a répété son intention de voir l'Iran participer à la Coupe du Monde, et que l'administration Trump a affirmé qu'elle était prêté à accueillir la délégation iranienne, le président de la fédération a tenu des propos qui laissent planer le doute.

Récemment, lors du congrès de la FIFA se tenant à Vancouver (Canada), un incident a vu la délégation iranienne quitter l'aéroport, furieuse, suite à ce qu'elle estimait être un "manque de respect" des autorités à l'encontre d'un officiel iranien. La FIFA a depuis invité la fédération iranienne à se rendre à Zurich, où elle siège, afin d'y discuter de sa participation à la compétition.

Mehdi Taj prévient la FIFA et laisse planer le doute 

Le président de la fédération iranienne, Mehdi Taj, s'est exprimé et a été très clair : si la FIFA ne pouvait pas garantir le respect des institutions iraniennes aux USA, l'Iran ne participera pas à la Coupe du Monde. "Notre hôte est la FIFA, pas les États-Unis", déclare-t-il à la télévision d'état iranienne. "Nous avons besoin de garanties que les USA ne manqueront pas de respect à nos institutions". 

Taj est un ancien membre des Gardiens de la Révolution Islamique, organisation paramilitaire liée au Guide Suprême d'Iran et considérée comme une organisation terroriste en Europe, aux USA et au Canada. C'est en raison de ses liens avec les Gardiens de la Révolution que le président de la fédération aurait vu son visa être révoqué alors qu'il devait se rendre au Canada pour le congrès de la FIFA.

"Si des garanties peuvent être obtenues, alors un incident comme au Canada ne se reproduira pas et nous participerons avec plaisir", affirme Mehdi Taj. "Dans le cas contraire, alors, bien sûr, cela créera des problèmes". 

La Belgique peut se préparer à affronter une autre équipe... 

Problème : Marco Rubio, Secrétaire d'Etat (et donc en charge des Affaires Etrangères) de Donald Trump, avait justement clairement affirmé il y a quelques semaines que si la délégation iranienne était bienvenue, toute personne ayant des liens avec les Gardiens de la Révolution se verrait refuser l'accès au territoire américain. Cela signifie que les USA ne semblent pas prêts à accorder les garanties que réclame Mehdi Taj. 

Malgré la bonne volonté de la FIFA, qui a fait de la participation de l'Iran à la Coupe du Monde un véritable point d'honneur depuis le début des hostilités entre les USA et la république islamique, il semble donc que les parties se retrouvent dans une impasse. Une solution devra être trouvée lors du rendez-vous entre la FIFA et la fédération iranienne à Zurich.

Mais les chances sont réelles qu'aucun accord ne puisse être trouvé avec l'administration américaine concernant toute personne ayant des liens avec les Gardiens de la Révolution, et donc, que l'Iran claque la porte de la Coupe du Monde. Le résultat serait qu'une autre sélection - a priori les Emirats Arabes Unis - remplace la Team Melli dans le groupe des Diables Rouges. Et si on était à la place de Rudi Garcia, on jetterait déjà un oeil aux matchs récents des Emirats, juste au cas où... 

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