Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/05: De Ketelaere

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! De Ketelaere

Les premiers contacts sont positifs : Vincent Kompany voudrait emmener un Diable Rouge au Bayern !

Lorsqu'il était à Burnley, Vincent Kompany ne s'était pas privé d'acheter sur le marché belge. Au Bayern, le premier Diable Rouge pourrait arriver pour la troisième saison de Vince the Prince. (Lire la suite)