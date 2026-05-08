BREAKING : le quota d'équipes U23 annulé, le RWDM se maintient, le Club NXT descend !

Le verdict de l'Autorité belge de la concurrence dans le dossier du quota des équipes U23 en D1B est tombé : les plaignants ont été entendus, et le quota est annulé dès cette saison.

C'est un véritable tremblement de terre qui s'annonce en Challenger Pro League, mais on ne peut pas dire qu'il soit inattendu : ce vendredi, l'Autorité belge de la concurrence a livré son verdict concernant les quotas de U23 en D1B. Et ce verdict donne raison aux clubs plaignants, notamment au RWDM, mais aussi aux Francs Borains qui s'étaient joint au dossier : le quota est jugé illégal et suspendu.

Ce jugement a été rendu public ce vendredi via un communiqué de l'Autorité belge de la concurrence. Il a une conséquence directe : le RWDM, qui devait initialement être relégué malgré le fait qu'il avait terminé à une 13e place synonyme de maintien tranquille, est finalement sauvé et maintenu en Challenger Pro League.

Le RWDM sauvé par l'Autorité belge de la concurrence

Le RWDM était la première équipe non-U23 en position de relégable au-dessus de la lanterne rouge, l'Olympic Charleroi. Le Club NXT, les U23 de Genk et ceux d'Anderlecht se situaient entre la dernière place et le club de Molenbeek, victime du quota de U23 obligatoire en D1B selon l'accord de réforme du championnat mis en place l'année dernière.

Ce quota étant mis hors-jeu par l'Autorité belge de la concurrence, la conséquence directe en est la descente du Club NXT, avant-dernier de Challenger Pro League. Les U23 brugeois se pensaient hors de danger ; ils évolueront finalement en D1 VV la saison prochaine, tandis que le RWDM est sauvé.

Reste cependant une étape cruciale à Molenbeek avant de se réjouir totalement : l'obtention de la licence en seconde instance. En effet, fin avril dernier, la Commission des Licences n'accordait pas de licence pour la D1B au RWDM, qui est dans une situation critique sur le plan financier et cherche un repreneur depuis plusieurs mois déjà.





L'objectif était d'attendre le verdict de l'ABC, avant qu'un repreneur vienne rassurer la Commission des Licences en appel. La date-butoir de la remise du dossier de licence est le 22 mai : maintenant que le verdict de l'ABC est tombé, la course contre-la-montre peut vraiment débuter.