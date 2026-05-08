Coup de théâtre : le champion de D1B retrouvera l'élite belge sans son entraîneur fétiche !

Beveren se prépare à un retour en grande pompe en première division. Mais cela se fera vraisemblablement sans son entraîneur à succès Marink Reedijk.

Pas la moindre défaite, 88 points pris sur 96, plusieurs scores fleuves au passage : Beveren s'est donné les moyens de ses ambitions en livrant une saison exceptionnelle en D1B. Les regards sont désormais tournés vers le retour parmi l'élite.

L'opération est de taille : car avant de penser renforts, il faut trancher quant au noyau actuel : plus de la moitié des joueurs arrivent en fin de contrat. Les premières prolongations ont commencé cette semaine, mais le dossier le plus urgent semble désormais à chercher dans le staff.

Marink Reedijk quitte le navire

Ce midi, Sacha Tavolieri a en effet rapporté que Marink Reedijk avait décidé de quitter le club, il en aurait informé le groupe ce matin avant la session d'entraînement du jour.

🚨 Marink Reedijk leaves SK Beveren! 🦁



🟡🔵🇳🇱 The Dutch coach informed his squad before this morning’s training session that he is leaving the Challenger Pro League champions.



🔄 Highly sought after on the market, Reedijk has not yet decided on his next club. #mercato #SKB… pic.twitter.com/LEzc0cluDo — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 8, 2026

Un véritable séisme dans le pays de Waes : arrivé en provenance d'Anderlecht, où il entraînait les RSCA Futures, il y a deux ans, l'entraîneur néerlandais de 34 ans a transfiguré l'équipe, en faisant une machine de guerre armée pour passer à l'étape supérieure.





Sa science du jeu faisait l'unanimité au Freethiel. Si son départ se confirme bel et bien, le club tâchera de se stabiliser en D1A sans le grand architecte de son renouveau. De son côté, Reedijk n'aurait pas encore décidé quelle serait sa prochaine destination.