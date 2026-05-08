Trois absents pour Anderlecht à Gand : "J'ai lu que nous allions faire tourner, ce ne sera pas le cas"

À Anderlecht, tout le monde se focalise peu à peu sur la finale de Coupe de la semaine prochaine contre l'Union. Mais selon Jérémy Taravel, le match de championnat de dimanche sur la pelouse de La Gantoise ne doit pas être sous-estimé.

Les Mauves veulent d'abord assurer la quatrième place — et donc un ticket européen — avant de tourner toute leur attention vers le Heysel. Anderlecht se rend dimanche midi à Gand avec une mission claire : gagner. Les Bruxellois sentent la pression dans la lutte pour la quatrième place et Taravel sait que son équipe n'a plus le droit à l'erreur. “Il est exclu que nous jouions avec une équipe B”, a-t-il d'emblée affirmé en conférence de presse. “J'ai lu que nous allions beaucoup faire tourner, mais ce ne sera pas le cas. C'est un match important.”

Le staff technique tiendra toutefois compte de la charge physique en vue de la finale de Coupe de jeudi. Taravel a reconnu que certains joueurs pourraient voir leur temps de jeu être géré. “Peut-être que quelqu'un jouera 60 minutes au lieu de 90. Mais nous verrons cela pendant le match. Et nous alignerons l'équipe la plus cohérente possible".

Anderlecht ne doit pas se disperser

L'entraîneur est conscient que la finale est forcément dans la tête de ses hommes. Il a lui-même vécu cela en tant que joueur. “Ce n'est pas évident de garder tout le monde concentré”, a-t-il admis. “Je sais que cette finale est quelque part dans un coin de la tête. J'essaie de canaliser le groupe. En interne, pour l'instant, nous ne parlons pas encore de cette finale.”

Face à La Gantoise, Taravel ne s'attend certainement pas à une rencontre facile. Selon lui, les Buffalos affichent deux visages, mais restent dangereux. “Ils sont bien organisés, ils ont des joueurs rapides et des garçons capables de conserver le ballon devant. Ce ne sera pas simple d'y développer un bon football".

Au niveau de l'effectif, Anderlecht conserve quelques points d'interrogation. Nathan Saliba n'est pas encore disponible à cause d'un problème à la hanche, même si le club espère le remettre sur pied pour jeudi. Enrick Llansana est également toujours absent. Moussa Diarra, lui, doit suivre le protocole après sa blessure à la tête. La bonne nouvelle concerne Ali Maamar, à nouveau disponible. Killian Sardella est quant à lui suspendu.





Pas encore discuté de l'avenir avec Sibierski

Taravel a aussi brièvement évoqué ses premières impressions concernant le nouveau directeur sportif, Antoine Sibierski. Il s'est montré particulièrement positif à l'égard de son compatriote : “On sent qu'il a une vraie expertise du football. Ça fait du bien de parler avec quelqu'un qui est proche du terrain. Il a cette fibre football en lui et il est aussi humble. Pour l'instant, il observe et ne veut pas nous déstabiliser. Il me laisse travailler. Nous avons déjà eu de bonnes discussions et nous partageons beaucoup de valeurs".

Concernant son propre avenir, Taravel n'a rien voulu dire pour le moment. “Nous n'en avons pas encore parlé. Nous avons des matches cruciaux pour l'avenir du club. Et moi non plus, je ne pense pas encore à mon avenir".