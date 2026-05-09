6-2 sur l'ensemble des deux matchs : l'adversaire de Dender pour une place en D1A est connu

Battu à Zulte Waregem cette après-midi, Dender attendait de connaître son adversaire pour survivre en D1A. C'est Lommel qui se présentera face à la lanterne rouge.

Après les deux montants directs (Beveren et Courtrai), on connaît désormais l'équipe qui aura la chance de se hisser en D1A. Après avoir éliminé le RFC Liège, Lommel attendait le Beerschot, victorieux de Patro Eiden.

Les Limbourgeois étaient en position de force après leur victoire 3-1 au match aller. Mais encore fallait-il résister à l'enfer promis pour le Kiel, où la pression se faisait plus forte que jamais pour revenir parmi l'élite.

11 arrêts pour le gardien de Lommel, une mésentente pour celui du Beerschot

Après une première demi-heure très calme, le Beerschot a pris les choses en main, mettant le gardien de Lommel plusieurs fois à contribution, sans succès : 0-0 à la pause. Sous la menace d'un retour des Rats, Lommel s'est rassuré à la reprise, en ouvrant le score via Jason van Duiven, qui a profité d'une fameuse bourde de la défense du Beerschot.

😯 | Le Lommel SK profite d’une mésentente défensive du Beerschot ! 0️⃣-1️⃣ #BEELOM pic.twitter.com/C9Wk0ITvL9 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) May 9, 2026

Avec trois buts d'écart sur l'ensemble de la double confrontation et un fameux coup sur la tête de son adversaire, Lommel pouvait souffler - même si Matthias Pieklak a encore dû faire des miracles entre les perches - portant même le score à 0-3 en deux minutes à l'entame du dernier quart d'heure.





La réduction du score du Beerschot n'y changera rien : c'est bien Lommel qui s'offre le droit de défier Dender après ses deux victoires 1-3. Les Limbourgeois ont le vent en poupe, ce qui est le moins le cas de son adversaire ? De quoi entrevoir un retour historique en première division ?