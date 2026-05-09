Il était temps : un Diable Rouge titulaire pour la première fois depuis février en Premier League

Voilà une bonne nouvelle venue d'Angleterre. Pour la première fois depuis le mois de février, Maxim De Cuyper figure dans le onze de base de Brighton pour la réception de Wolverhampton, ce samedi.

On commençait à s’inquiéter sérieusement de l’état de forme et de confiance dans lequel Maxim De Cuyper allait arriver à la Coupe du monde 2026. Titularisé en début de saison, le Diable Rouge a, au fur et à mesure, perdu sa place et n’a plus commencé le moindre match de championnat depuis début février.

Une période depuis laquelle l’ancien latéral gauche du Club de Bruges n’a eu droit qu’à 66 petites minutes de temps de jeu, réparties en six apparitions et quatre autres matchs où il n’avait même pas quitté le banc.

Mais la donne pourrait changer si le joueur de 25 ans parvient à livrer une bonne prestation ce samedi. Il a en effet été titularisé par son entraîneur Fabian Hürzeler pour la réception de Wolverhampton.

Maxim De Cuyper enfin titulaire, Castagne et Lammens enchaînent

Une rencontre que les Seagulls, huitièmes, doivent impérativement remporter pour conserver une chance de prendre part à la prochaine édition de la Conference League. L’intérêt est bien moindre du côté des Wolves, lanterne rouge avec 18 points glanés en 35 matchs et déjà condamnés depuis plusieurs semaines.

Sur les autres terrains de Premier League, Timothy Castagne est également titulaire avec Fulham contre Bournemouth, tout comme Senne Lammens pour Manchester United à Sunderland. Sur le coup de 18h30, Manchester City et Jeremy Doku recevront Brentford, tandis qu’en début d’après-midi, Roméo Lavia et Mathis Eboué sont restés sur le banc lors du partage entre Liverpool et Chelsea (1-1).



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