C'est officiel : Matias Fernandez-Pardo opte pour la Belgique, une sélection vendredi semble inévitable

L'Union Belge est sortie du bois concernant Matias Fernandez-Pardo : d'un bref message de bienvenue, la fédération a officialisé que le joueur du LOSC optait pour les Diables Rouges. Désormais, il semble clair qu'il sera repris ce vendredi par Rudi Garcia.

Ce matin, la rumeur bruissait : Matias Fernandez-Pardo (21 ans), en grande forme avec le LOSC en cette fin de saison et qui a récemment refusé plusieurs convocations de la part de la fédération espagnole pour jouer avec les U21, aurait opté pour les Diables Rouges.

Le Nieuwsblad annonçait ce matin que la balle était dans le camp de l'Union Belge et que tout devait rapidement être réglé pour que le changement de nationalité puisse se faire au plus vite. Visiblement, cela aura été très simple, car c'est désormais officiel : Matias Fernandez-Pardo est Belge.

L'Union Belge souhaite la bienvenue à Matias Fernandez-Pardo

C'est l'Union Belge qui annonce la nouvelle via ses réseaux sociaux d'un bref message : "Bienvenue chez les Diables Rouges, Matias".

Welcome to the Red Devils, Matias. 😍 pic.twitter.com/8NkW8rf4Tm — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 12, 2026

Un message qui signifie aussi que Matias Fernandez-Pardo devrait faire partie des 26 joueurs (ou plus, Garcia pouvant également inclure des réservistes) appelés ce vendredi par le sélectionneur. Le Lillois a fini la saison en 9 avec les Dogues et évolue à un très haut niveau cette saison (8 buts et 7 assists).



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Fernandez-Pardo vient donc renforcer un secteur en grande difficulté suite à la blessure persistante de Lukaku et la méforme d'Openda. Cela se fera certainement aux dépens d'un futur déçu, qu'il s'agisse de Lucas Stassin, d'Hugo Cuypers... ou d'Openda lui-même.