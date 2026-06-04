Les grandes manœuvres ont commencé : l’Antwerp déjà proche de sa troisième recrue estivale

L’Antwerp a déjà bien lancé son mercato et pourrait prochainement boucler sa troisième recrue. Un début de mercato durant lequel les Anversois se montrent particulièrement actifs en Équateur et au Japon.

L’Antwerp vient de vivre une saison catastrophique, ponctuée par une cinquième place dans les Europe Play-Offs et donc une onzième place finale. Le Great Old doit se réinventer et prévoit une grande reconstruction cet été.

Les départs de Zeno Van den Bosch, Vincent Janssen, Gyrano Kerk, Dennis Praet, Mauricio Benitez ou encore Kobe Corbanie sont déjà connus, tandis que les Anversois ont déjà enregistré leurs deux premières recrues, avec les Équatoriens David Fricio Caicedo (défenseur central) et Carlos Daniel Mejia (ailier).

Des transferts abordables, donc, pour le Matricule 1, qui traverse une grosse période de troubles sur le plan financier. C’est également dans ce cadre que s’inscrit la troisième recrue de l’Antwerp, écrivent nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad : Koki Ando, un ailier japonais de 18 ans évoluant à Mito HollyHock, club de première division locale.

L’Antwerp s’active... en Équateur et au Japon

Sous contrat jusqu’en 2029, le jeune joueur serait courtisé par l’Antwerp depuis plusieurs mois, et un accord pourrait tomber d’ici peu. Autour d’une indemnité faible, c’est certain, Koki Ando étant évalué à 300.000 € sur le site de référence Transfermarkt.



Il deviendrait le troisième joueur japonais du noyau anversois après Brandon Nozawa et Yuto Tsunashima. Het Nieuwsblad précise également que les négociations pour la venue d’un troisième Équatorien, l’attaquant Snayder Porozo, sont toujours en cours.