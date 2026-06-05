La France battue, l'Espagne accrochée : les deux poids lourds du Mondial n'ont pas rassuré

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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La France battue, l'Espagne accrochée : les deux poids lourds du Mondial n'ont pas rassuré

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Les derniers réglages avant le Mondial laissent place aux doutes. L'Espagne a concédé un partage face à l'Irak, la France a été surprise par la Côte d'Ivoire.

L'Espagne a évité la défaite, contrairement à la France. La Roja a été tenue en échec par l'Irak 1-1, alors que les Bleus se sont inclinés face à la Côte d'Ivoire 2-1 à une semaine du début du Mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Une Espagne remaniée, mais accrochée

Le sélectionneur de l'Espagne, Luis De la Fuente, avait choisi de ménager plusieurs de ses cadres. Les Espagnols ont pris les devants grâce à Ferran Torres. L'Irak n'a pas tardé à réagir et a recollé au score avant la pause, puis est parvenu à préserver ce résultat jusqu'au coup de sifflet final. Un accroc sans conséquence majeure pour les champions d'Europe, qui ont profité de cette rencontre pour donner du temps de jeu à plusieurs nouveaux.

Avec des joueurs comme Lamine Yamal, Nico Williams ou Pedri laissés au repos, la Roja a cherché à gérer les efforts avant son départ pour les États-Unis.

La France a perdu son premier match de préparation

Pour la France, le bilan est moins positif. Face à la Côte d'Ivoire à Nantes, les Bleus avaient pris l'avantage au meilleur moment. Rayan Cherki a fait parler sa technique pour tromper le gardien ivoirien avant la pause. Une avance méritée au vu de la première période durant laquelle les Français se sont procuré les occasions les plus dangereuses.

La seconde période a été beaucoup plus compliquée pour les Français. Moins précis et moins dangereux qu'avant la pause, les Bleus ont été rejoints au score. Guela Doué a égalisé pour la Côte d'Ivoire. Amad Diallo a eu le dernier mot en fin de rencontre et offert la victoire aux Éléphants. La France s'incline pour son dernier match de préparation du Mondial 2026.

Les hommes de Deschamps ont hérité d'un groupe composé du Sénégal, de l'Irak et de la Norvège. Sur le papier, les Bleus sont favoris.

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