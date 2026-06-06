🎥 LIVE Coupe du monde : L'Équipe place la Belgique aux côtés de l'Égypte, des États-Unis ou encore du Japon dans son évaluation des chances de sacre

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Nicolas Baccus

Deux étoiles pour la Belgique : L’Équipe ne croit pas aux Diables Rouges

Le journal L’Équipe a noté de 0 à 5 les chances de différentes équipes pour le Mondial 2026. Le quotidien français croit peu en la Belgique, à laquelle il attribue deux étoiles. 

Voici le classement complet :

5 étoiles : Argentine, Espagne, France

4 étoiles : Allemagne, Angleterre, Brésil, Portugal

3 étoiles : Autriche, Colombie, Croatie, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Sénégal, Suisse

2 étoiles : Algérie, Belgique, Côte d'Ivoire, Égypte, Équateur, États-Unis, Japon, Mexique, Suède, Turquie, Uruguay

1 étoile : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Australie, Bosnie, Canada, Cap-Vert, Corée du Sud, Écosse, Ghana, Haïti, Iran, Jordanie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Paraguay, Qatar, RD Congo, Tchéquie, Tunisie

0 étoile : Curaçao, Irak, Panama

Nicolas Baccus

Le Stade Azteca de Mexico prêt pour le Mondial

La Coupe du monde 2026 approche à grands pas. Jeudi prochain (11 juin) aura lieu le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud au Stade Azteca de Mexico. Un stade d'ailleurs iconique, car c'est le premier à avoir accueilli deux finales de Coupe du monde (1970 et 1986).

À quelques jours du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, une vidéo sur les réseaux sociaux montre l'intérieur du stade. Différents drapeaux sont déjà installés sur le toit du stade, tout comme des écrans LED et des bandeaux numériques.

Nicolas Baccus

Zeno Debast était encore le seul joueur absent

Ce vendredi, les Diables Rouges ont effectué leur dernier entraînement avant d'affronter la Tunisie en match amical, ce samedi à 15h00. Comme hier, tous les joueurs étaient présents lors de la séance, sauf Zeno Debast, qui suit toujours un programme individuel en raison de sa blessure.

22 joueurs de champ et 4 gardiens étaient présents. Maarten Vandevoordt, qui ne s'envolera pas avec le groupe aux États-Unis, a continué de prendre part aux entraînements. Leandro Trossard, qui a rejoint le groupe ce mercredi, a pris part à sa seconde séance avec la Belgique. Il avait, pour rappel, rejoint le groupe plus tard en raison de la finale de la Ligue des champions et des célébrations du titre d'Arsenal en Premier League.

Loïc Woos

Un seul Diable absent ce jeudi

La préparation des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026 se poursuit à Tubize avant le dernier match amical programmé samedi contre la Tunisie. Ce jeudi, une nouvelle séance d’entraînement programmée en matinée, avec un seul absent : Zeno Debast, toujours en convalescence à la suite de sa blessure.

Arrivé hier après avoir perdu la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Leandro Trossard a bel et bien repris l’entraînement avec le groupe. Appelé comme quatrième gardien, Maarten Vandevoordt, qui ne s’envolera pas vers les États-Unis, a aussi participé à cette séance où 26 joueurs étaient donc présents.

Nicolas Baccus

Des matchs de la Coupe du monde 2026 pourraient durer plusieurs heures à cause des orages

Certains matchs de la Coupe du monde 2026 pourraient être longuement interrompus en cas d'orages. Le protocole en vigueur concernant les orages est strict. Lorsqu'un éclair est détecté dans un rayon d'environ 13 km autour d'un stade, les joueurs seront contraints de rentrer aux vestiaires, tandis que les spectateurs devront rejoindre des zones sécurisées au sein même du stade. Si aucun éclair n'est détecté dans les 30 minutes suivant l'arrêt du match, la rencontre peut reprendre.

Au moindre nouvel éclair, le chronomètre est remis à zéro. Cela pourrait alors donner droit à des rencontres à rallonge. Au Mondial des clubs organisé aux États-Unis, une rencontre avait par exemple duré 4h38 au total en raison d'une interruption d'environ deux heures à cause d'un orage.

Nicolas Baccus

La FIFA interdit les bouteilles d’eau dans les stades du Mondial 2026

La FIFA a annoncé ce mercredi l'interdiction pour les supporters d'apporter leurs propres bouteilles d'eau dans les stades de la Coupe du monde 2026.

"La FIFA s'engage à protéger la santé et la sécurité de tous les joueurs, arbitres, fans, bénévoles et membres du personnel.

La FIFA a pris la décision d'interdire les bouteilles pour éviter les risques et les blessures aux joueurs et aux participants.

Les bouteilles extérieures sont déjà interdites dans plusieurs de ces lieux pour des raisons de sécurité, et la FIFA applique cette considération dans ses stades de tournoi."

Nicolas Baccus

Rayan Cherki fait le tour des réseaux sociaux

Rayan Cherki fait actuellement le tour des réseaux sociaux pour une drôle de raison. Emmanuel Macron, Brigitte Macron et la ministre des Sports Marina Ferrari ont rendu visite aux Bleus ce mardi. Une photo de groupe a alors été prise, et c'est sur ce cliché que le joueur de Manchester City s'est fait remarquer.

En se baissant pour ne pas cacher la ministre sur la photo, Rayan Cherki est resté dans une position semble-t-il peu confortable, avec le visage crispé et une posture contractée. Cela a fait sourire de nombreux internautes. "Rayan Cherki qui retient son caca comme il peut" ou encore "Quand l'envie de péter te prend au mauvais moment" ont par exemple écrit des internautes.

Nicolas Baccus

Leandro Trossard est à Tubize

Leandro Trossard est arrivé à Tubize comme prévu ce mercredi. L'ailier d'Arsenal va rejoindre le groupe des Diables Rouges, qui se sont imposés 0-2 face à la Croatie en match amical ce mardi soir.

L'attaquant des Gunners rejoint seulement le groupe maintenant, étant donné qu'il a disputé la finale de la Ligue des champions avec Arsenal samedi dernier. Malheureusement pour lui, son équipe s'est inclinée aux tirs au but après un partage sur le score de 1-1, mais cela n'a pas empêché lui et ses coéquipiers de faire la fête dans le quartier d'Arsenal le lendemain pour fêter le titre de champion d'Angleterre.

Loïc Woos

Zeno Debast poursuit sa revalidation

Il était, avec un Leandro Trossard au repos, l’un des deux absents dans le groupe des Diables Rouges pour le déplacement en Croatie. Zeno Debast est en pleine revalidation après sa blessure subie en fin de saison avec le Sporting Portugal.

Le défenseur central est bien arrivé à Tubize, il y a quelques jours, et effectue ses séances en individuel jusqu’à pouvoir réintégrer le groupe. Pour rappel, il devrait manquer toute la phase de poules de la Coupe du monde et devrait revenir pour les seizièmes de finale. Prendra-t-il la place de quelqu’un dans la défense à trois qui a bien fonctionné en Croatie ? C’est une autre question...

Loïc Woos

La Nouvelle-Zélande en prend quatre en amical

Lors d'une rencontre amicale disputée cette nuit en Floride, la Nouvelle-Zélande, troisième adversaire de la Belgique à la Coupe du monde, a reçu une gifle de Haïti : 4-0. Les Néo-Zélandais ont pris l'eau en seconde période, et ne rassurent pas avant le coup d'envoi du Mondial.

Hier soir, également, le Maroc n'a fait qu'une bouchée de Madagascar (4-0) grâce notamment à un doublé d'Ismael Saibari. Dans les autres résultats, la Géorgie et la Roumanie ont partagé l'enjeu (1-1), au même titre que le Pays de Galles et le Ghana (1-1). Ce mercredi soir, ce sera au tour de la République démocratique du Congo d'affronter le Danemark au stade de Sclessin.

Loïc Woos

L'Iran va s'envoler, mais n'a pas encore ses visas

Parmi les adversaires de la Belgique à la Coupe du monde, l’équipe d’Iran doit s’envoler ce samedi pour l’Espagne avant de rejoindre son camp de base au Mexique. La sélection attend cependant toujours ses visas, comme l’a annoncé mardi le président de la fédération iranienne de football, M. Taj, auprès de la télévision d’État.

"Nous obtiendrons un visa mexicain demain (mardi) ou après-demain (mercredi), puis un visa américain nous sera rapidement délivré", a-t-il affirmé. Basée au Mexique, l’Iran devra toutefois jouer ses trois matchs aux États-Unis : à Los Angeles le 15 juin contre la Nouvelle-Zélande, puis face aux Diables Rouges le 21 juin, avant une rencontre contre l’Égypte le 26 juin à Seattle.

Par ailleurs, le Suisse Breel Embolo n’a pas su s’envoler avec le reste de son équipe vers les États-Unis ce mardi en raison d’un problème d’ESTA, un système automatisé vérifiant si les voyageurs exemptés de visa peuvent entrer aux États-Unis. La fédération se dit confiante de le voir rejoindre le groupe dans les prochains jours.

Loïc Woos

Les numéros de maillot des Diables Rouges dévoilés

J-9 avant le début de la Coupe du monde. J-13 avant Belgique - Égypte. J- quelques heures avant Croatie - Belgique, le premier match amical de préparation des Diables Rouges. Un moment choisi par la Fédération pour dévoiler les numéros de maillot que porteront les joueurs au Mondial.

Ce sera évidemment le numéro 1 pour Thibaut Courtois, le 6 pour Axel Witsel, le 7 pour Kevin De Bruyne. Le numéro 10 revient à Leandro Trossard, Romelu Lukaku s’empare du 9. Du classique pour le reste, avec le numéro 26 pour le nouveau venu, Matias Fernandez-Pardo.

Loïc Woos

Pas de soirée stand-up pour les Diables

À l’approche de la Coupe du monde, Rudi Garcia ne veut pas seulement se concentrer sur les performances du terrain, mais aussi sur la fraîcheur mentale de ses joueurs. C’est dans ce cadre que l’Union belge travaille sur différents moments de détente afin de rendre la longue période passée à l’hôtel plus supportable.

Les Diables rouges profiteront encore d’un jour de congé dimanche avant leur départ pour les États-Unis. Ensuite, une période intense de quatre à cinq semaines les attend, durant laquelle le groupe vivra en grande partie en isolement. Pour éviter la routine et la monotonie, des activités en dehors du football sont envisagées.

L’une des pistes était une visite au comedy club bruxellois Le Fridge, prévue après le match amical en Croatie. Le concept était prêt : une soirée stand-up avec des artistes francophones et néerlandophones, afin que tous les joueurs s’y retrouvent. Des contacts avaient déjà été établis avec le club, propriété de l’acteur et humoriste français Kev Adams.

Mais l’initiative ne verra pas le jour. Le timing s’est révélé trop serré pour tout boucler sur le plan organisationnel et sécuritaire. Du côté de "Le Fridge", la nouvelle est accueillie avec une certaine déception, tandis que la fédération étudie désormais d’autres alternatives pour renforcer l’ambiance de groupe et favoriser la détente pendant le Mondial.

Loïc Woos

Inquiétude en France concernant William Saliba

Didier Deschamps va-t-il devoir faire un changement de dernière minute dans sa dernière sélection officielle en tant que sélectionneur de l'Équipe de France ? C'est en tout cas un vent d'inquiétude qui souffle sur les locaux de la Fédération française concernant l'état physique de William Saliba, selon nos confrères de Foot Mercato.

Le défenseur central d'Arsenal aurait aggravé une blessure déjà existante lors de la finale de la Ligue des champions, et pourrait être absent durant plusieurs semaines. Entre le laisser à la maison et le reprendre pour espérer pouvoir compter sur lui plus tard dans le tournoi, la question va donc se poser dans les prochains jours chez les Bleus.

Loïc Woos

Une nouvelle règle de la FIFA fait polémique

Une nouvelle règle créée par la FIFA pour la Coupe du monde et déjà en application lors des matchs amicaux fait polémique. Désormais, un joueur devra quitter le terrain dans les dix secondes suivant son remplacement, sans quoi son remplaçant devra attendre une minute avant de monter au jeu, laissant ainsi son équipe en infériorité numérique.

L'Islande a été la première victime de cette règle, cette nuit, lors d'une rencontre amicale disputée au Japon. Kristian Hlynsson ayant trop tardé à quitter le terrain, le Japon en a profité pour inscrire le seul but de la rencontre en supériorité numérique, via Koki Ogawa. Un bel avertissement pour les 48 équipes participantes.

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

La FIFA s’attaque à une pratique étonnante lors du Mondial : les fausses blessures de gardiens ne serviront plus à rien

Lors de la prochaine Coupe du monde, les équipes ne pourront plus tirer profit d’une astuce tactique de plus en plus fréquente ces dernières saisons : la fameuse “blessure stratégique” du gardien. Pierluigi Collina, patron de l’arbitrage, a annoncé une nouvelle directive destinée à empêcher ce type de situation.

Cette mesure fait partie d’une série plus large de changements qui entreront en vigueur lors du Mondial organisé au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

L’objectif est clair. Ces dernières années, une tendance est apparue dans plusieurs compétitions : des gardiens s’asseyaient au sol à des moments stratégiques, en prétextant une blessure. Pendant que le portier était soigné, les entraîneurs profitaient de l’interruption pour appeler l’ensemble de leur équipe au bord du terrain afin de donner de nouvelles consignes ou d’ajuster rapidement leur plan tactique.

Le soin au gardien de plus en plus utilisé comme temps mort

Ce ne sera plus possible lors de la Coupe du monde. Selon la nouvelle directive, les joueurs de champ ne pourront plus se diriger vers le banc ou la ligne de touche lorsqu’un gardien reçoit des soins. Ils devront rester à l’endroit où le jeu a été arrêté ou se rassembler dans le rond central.

La FIFA veut ainsi éviter que les interruptions médicales soient utilisées comme des temps morts déguisés. Le débat autour de ces situations est revenu à plusieurs reprises ces dernières saisons. Aux Pays-Bas, un exemple marquant a encore eu lieu récemment lors d'un match entre l’AZ et Heerenveen.

Cette nouvelle directive concernant les blessures de gardiens ne tombe pas seule. La FIFA et l’International Board continuent d’ajuster le règlement afin de rendre les matchs plus fluides et plus cohérents.

Plus tôt cette année, il avait déjà été annoncé que le VAR disposerait de compétences élargies. Les arbitres vidéo pourront désormais intervenir dans certaines situations liées à un deuxième carton jaune, ainsi que sur des décisions concernant les corners.

Avec cette nouvelle mesure, Pierluigi Collina veut désormais mettre fin à un phénomène qui, selon beaucoup, était de plus en plus utilisé comme un véritable outil tactique.

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Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
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Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
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Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
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Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
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