🎥 LIVE Coupe du monde : L'Équipe place la Belgique aux côtés de l'Égypte, des États-Unis ou encore du Japon dans son évaluation des chances de sacre



Photo: © photonews

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