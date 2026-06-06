Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/06: Mangala

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Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/06: Mangala
Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Mangala

Domenico Tedesco pourrait retrouver un joueur belge en Italie

Orel Mangala pourrait bien voir son avenir s'écrire en Serie A. Le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, qui ne participera pas à la Coupe du monde malgré ses 23 sélections avec les Diables Rouges, serait dans le viseur de Bologne. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 05/06

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