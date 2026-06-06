"Écraser tout le monde" : un Français se fait recadrer par Didier Deschamps après ses déclarations

Malgré la défaite de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire en match amical, Rayan Cherki a affirmé que les Bleus iraient à la Coupe du Monde 2026 pour y "écraser tout le monde". Didier Deschamps n'a pas apprécié.

Était-ce la chose à dire après une piteuse défaite en match de préparation (1-2) contre la Côte d'Ivoire ? Rayan Cherki, milieu créatif de l'Equipe de France, n'a pas voulu se laisser abattre et a clamé après la rencontre les ambitions de sa sélection à la Coupe du Monde 2026. Pour lui, peu importe qu'elle soit favorite ou pas : la France irait aux USA "pour écraser tout le monde".

Une déclaration pleine d'assurance, pas forcément illogique quand on se rappelle que la France reste sur un titre mondial en 2018 et une finale en 2022. Mais ces propos de Cherki dénotent alors que les Bleus n'ont franchement pas convaincu face à la Côte d'Ivoire.

Didier Deschamps a discuté avec Rayan Cherki

Et en interne, le quotidien français L'Equipe affirme que ces déclarations n'ont pas plu. Didier Deschamps aurait eu une franche discussion avec Rayan Cherki afin de mettre les choses au clair. Le sélectionneur aurait pris le temps de féliciter le milieu créatif de Manchester City de son match (excellent), mais aurait tenu à le prévenir qu'il valait mieux éviter ce genre de propos.

Deschamps est en effet depuis le début adepte d'une communication prudente plutôt que tapageuse, une attitude adoptée la plupart du temps aussi par un cadre des Bleus comme Kylian Mbappé. Sans forcément tancer Cherki, Didier Deschamps aurait donc souhaité gentiment le recadrer.



Aucune remise en question du statut de Cherki, en grande forme, en équipe nationale, donc : L'Equipe précise que l'échange s'est déroulé dans la plus grande bienveillance et que le malentendu aurait été dissipé. Et une chose est sûre : ce qu'il a dit en public, Rayan Cherki continuera de le penser en privé, et il ne sera pas le seul en France à l'espérer lors de la compétition à venir.