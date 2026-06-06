"Écraser tout le monde" : un Français se fait recadrer par Didier Deschamps après ses déclarations

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
"Écraser tout le monde" : un Français se fait recadrer par Didier Deschamps après ses déclarations
Deviens fan de Manchester City! 976

Malgré la défaite de l'équipe de France face à la Côte d'Ivoire en match amical, Rayan Cherki a affirmé que les Bleus iraient à la Coupe du Monde 2026 pour y "écraser tout le monde". Didier Deschamps n'a pas apprécié.

Était-ce la chose à dire après une piteuse défaite en match de préparation (1-2) contre la Côte d'Ivoire ? Rayan Cherki, milieu créatif de l'Equipe de France, n'a pas voulu se laisser abattre et a clamé après la rencontre les ambitions de sa sélection à la Coupe du Monde 2026. Pour lui, peu importe qu'elle soit favorite ou pas : la France irait aux USA "pour écraser tout le monde".

Une déclaration pleine d'assurance, pas forcément illogique quand on se rappelle que la France reste sur un titre mondial en 2018 et une finale en 2022. Mais ces propos de Cherki dénotent alors que les Bleus n'ont franchement pas convaincu face à la Côte d'Ivoire. 

Didier Deschamps a discuté avec Rayan Cherki

Et en interne, le quotidien français L'Equipe affirme que ces déclarations n'ont pas plu. Didier Deschamps aurait eu une franche discussion avec Rayan Cherki afin de mettre les choses au clair. Le sélectionneur aurait pris le temps de féliciter le milieu créatif de Manchester City de son match (excellent), mais aurait tenu à le prévenir qu'il valait mieux éviter ce genre de propos. 

Deschamps est en effet depuis le début adepte d'une communication prudente plutôt que tapageuse, une attitude adoptée la plupart du temps aussi par un cadre des Bleus comme Kylian Mbappé. Sans forcément tancer Cherki, Didier Deschamps aurait donc souhaité gentiment le recadrer.


Aucune remise en question du statut de Cherki, en grande forme, en équipe nationale, donc : L'Equipe précise que l'échange s'est déroulé dans la plus grande bienveillance et que le malentendu aurait été dissipé. Et une chose est sûre : ce qu'il a dit en public, Rayan Cherki continuera de le penser en privé, et il ne sera pas le seul en France à l'espérer lors de la compétition à venir.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Mathis Ryan Cherki

Plus de news

LIVE : De Ketelaere fait le break ! (2-0) Live

LIVE : De Ketelaere fait le break ! (2-0)

16:15
Des matchs retardés de plusieurs heures à la Coupe du Monde ? Ca commence déjà en amical

Des matchs retardés de plusieurs heures à la Coupe du Monde ? Ca commence déjà en amical

15:45
Sous Rudi Garcia, Radja Nainggolan aurait été un patron des Diables : "Je savais qu'il fumait, bien sûr!"

Sous Rudi Garcia, Radja Nainggolan aurait été un patron des Diables : "Je savais qu'il fumait, bien sûr!"

15:10
🎥 LIVE Coupe du monde : Forfaits en Argentine et au Paraguay juste avant le Mondial

🎥 LIVE Coupe du monde : Forfaits en Argentine et au Paraguay juste avant le Mondial

14:29
Rudi Garcia ne fait pas tourner autant que prévu : voici le onze des Diables Rouges

Rudi Garcia ne fait pas tourner autant que prévu : voici le onze des Diables Rouges

14:00
À peine arrivé à Feyenoord, le Belge Dévy Rigaux déjà taclé par une légende néerlandaise

À peine arrivé à Feyenoord, le Belge Dévy Rigaux déjà taclé par une légende néerlandaise

13:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/06: Mignolet - Grabara - N'Salambi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/06: Mignolet - Grabara - N'Salambi

12:30
Les polémiques n'en finissent pas : les joueurs iraniens ont leur visa, mais pas toute la délégation

Les polémiques n'en finissent pas : les joueurs iraniens ont leur visa, mais pas toute la délégation

13:00
Un gardien polonais pour remplacer Simon Mignolet à Bruges ?

Un gardien polonais pour remplacer Simon Mignolet à Bruges ?

12:30
Quel rôle pour Hans Vanaken à la Coupe du monde ? Un ancien Diable Rouge se positionne

Quel rôle pour Hans Vanaken à la Coupe du monde ? Un ancien Diable Rouge se positionne

12:00
"J'aurais pu sortir avec 3 ou 4 assists" : Kylian Mbappé revient sur la demi-finale France-Belgique de 2018

"J'aurais pu sortir avec 3 ou 4 assists" : Kylian Mbappé revient sur la demi-finale France-Belgique de 2018

11:30
Un joueur de l'Allemagne forfait pour la Coupe du monde 2026 : "Ça fait incroyablement mal"

Un joueur de l'Allemagne forfait pour la Coupe du monde 2026 : "Ça fait incroyablement mal"

11:00
Les premiers mots d'Afonso N’Salambi au RFC Liège : "Je souhaite continuer à progresser et franchir de nouvelles étapes"

Les premiers mots d'Afonso N’Salambi au RFC Liège : "Je souhaite continuer à progresser et franchir de nouvelles étapes"

10:50
🎥 La dernière fois que la Belgique a affronté la Tunisie : de beaux souvenirs pour les Diables Rouges

🎥 La dernière fois que la Belgique a affronté la Tunisie : de beaux souvenirs pour les Diables Rouges

10:30
Voici le plus jeune joueur du Mondial 2026 : découvrez le top 20 complet

Voici le plus jeune joueur du Mondial 2026 : découvrez le top 20 complet

10:00
"L'argent, ça a détruit ma famille" : Romelu Lukaku se confie sur ses problèmes familiaux

"L'argent, ça a détruit ma famille" : Romelu Lukaku se confie sur ses problèmes familiaux

09:00
2
Domenico Tedesco pourrait retrouver un joueur belge en Italie

Domenico Tedesco pourrait retrouver un joueur belge en Italie

08:30
Voici la composition probable de la Belgique contre la Tunisie

Voici la composition probable de la Belgique contre la Tunisie

08:00
2
Diables Rouges : Rudi Garcia a adressé un message clair à Senne Lammens

Diables Rouges : Rudi Garcia a adressé un message clair à Senne Lammens

07:33
Un ex-Anderlechtois raconte : "Il m'a proposé 25 000 euros pour mon numéro de maillot, mais j'ai refusé"

Un ex-Anderlechtois raconte : "Il m'a proposé 25 000 euros pour mon numéro de maillot, mais j'ai refusé"

07:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/06: Tedesco - Solheid - Kompany

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 05/06: Tedesco - Solheid - Kompany

22:39
La Fédération belge de football clôture son exercice financier avec un bilan inattendu

La Fédération belge de football clôture son exercice financier avec un bilan inattendu

23:19
C'est un Hollandais qui le dit : "Plus confiance en la Belgique que dans les Pays-Bas"

C'est un Hollandais qui le dit : "Plus confiance en la Belgique que dans les Pays-Bas"

23:05
Trois talents de JPL bientôt sous les ordres de Domenico Tedesco en Serie A ?

Trois talents de JPL bientôt sous les ordres de Domenico Tedesco en Serie A ?

22:39
Fin de l'incertitude pour le deuxième adversaire de la Belgique ? L'Iran enfin fixé sur son sort

Fin de l'incertitude pour le deuxième adversaire de la Belgique ? L'Iran enfin fixé sur son sort

22:06
Officiel : signal fort du club pour un grand talent Gantois

Officiel : signal fort du club pour un grand talent Gantois

21:41
Officiel : Charleroi poursuit son mercato, le Sporting renforce sa défense

Officiel : Charleroi poursuit son mercato, le Sporting renforce sa défense

21:06
Avenir anderlechtois en pointillés ? Deux pépites mauves ont la cote et sont convoitées

Avenir anderlechtois en pointillés ? Deux pépites mauves ont la cote et sont convoitées

20:40
"Il s’est vite imposé comme une évidence" : beau nouveau challenge pour un ancien du RWDM et du RFC Liège

"Il s’est vite imposé comme une évidence" : beau nouveau challenge pour un ancien du RWDM et du RFC Liège

20:11
Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid

Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid

19:33
1
Tout s'accélère ? Nathan De Cat serait sur la short list d'un grand club étranger

Tout s'accélère ? Nathan De Cat serait sur la short list d'un grand club étranger

19:05
1
"C'est de la mauvaise gestion" : Hein Vanhaezebrouck critique la gestion du dossier Gift Orban

"C'est de la mauvaise gestion" : Hein Vanhaezebrouck critique la gestion du dossier Gift Orban

18:30
La Norvège fait preuve d'originalité avec une photo surprenante pour la Coupe du monde 2026

La Norvège fait preuve d'originalité avec une photo surprenante pour la Coupe du monde 2026

18:00
"Nous voulons aussi gagner cette finale" : les Diablotins rêvent du sacre à l'Euro U17

"Nous voulons aussi gagner cette finale" : les Diablotins rêvent du sacre à l'Euro U17

17:20
Les Diables Rouges sont fixés : ils porteront le même maillot lors de toute la phase de groupes du Mondial

Les Diables Rouges sont fixés : ils porteront le même maillot lors de toute la phase de groupes du Mondial

16:40
OFFICIEL : Aleksandar Stanković quitte le Club de Bruges

OFFICIEL : Aleksandar Stanković quitte le Club de Bruges

05/06

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 38
Burnley Burnley 1-1 Wolverhampton Wolverhampton
Fulham Fulham 2-0 Newcastle Utd Newcastle Utd
West Ham Utd West Ham Utd 3-0 Leeds United Leeds United
Nottingham Forest Nottingham Forest 1-1 Bournemouth Bournemouth
Brighton Brighton 0-3 Manchester United Manchester United
Crystal Palace Crystal Palace 1-2 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 1-2 Aston Villa Aston Villa
Tottenham Tottenham 1-0 Everton Everton
Liverpool Liverpool 1-1 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 2-1 Chelsea Chelsea
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved