Quel rôle pour Hans Vanaken à la Coupe du monde ? Un ancien Diable Rouge se positionne

Quel rôle pour Hans Vanaken à la Coupe du monde ? Un ancien Diable Rouge se positionne
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Le milieu de terrain des Diables Rouges s'annonce comme l'un des grands sujets de débat à l'approche de la Coupe du monde. Hans Vanaken s'invite clairement dans la course à une place de titulaire. Mais est-il surtout une arme face aux nations plus modestes ? Jelle Vossen a donné son avis.

Rudi Garcia dispose de nombreuses options au milieu de terrain. Kevin De Bruyne reste une valeur sûre, tandis qu’Amadou Onana, Youri Tielemans, Nicolas Raskin et Hans Vanaken revendiquent tous du temps de jeu.

La concurrence est forte et chaque joueur possède ses propres qualités. Amadou Onana apporte de la puissance et du volume de course, Youri Tielemans de l’expérience et de la qualité de passe, tandis que Nicolas Raskin insuffle du dynamisme. Hans Vanaken, lui, mise sur sa vision du jeu, sa technique et son sens du but.

Sa solide entrée en jeu face à la Croatie n’a fait qu’alimenter le débat. Le milieu du Club de Bruges a montré qu’il pouvait aussi peser au niveau international.

Un atout spécifique

Jelle Vossen estime que Vanaken peut représenter un atout spécifique pour les Diables Rouges : "Face aux équipes plus modestes, Hans peut être très important pour désorganiser le bloc adverse, grâce à ses passes en profondeur et sa présence dans la surface. Dans ce cas, je l’alignerais."

Selon lui, Vanaken possède des qualités particulièrement utiles contre des équipes qui défendent bas et de manière compacte. Sa vision et ses infiltrations peuvent faire la différence lorsque les espaces sont réduits.

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L'ancien Diable Rouge ne souhaite toutefois pas limiter le débat aux seules rencontres face à des adversaires plus faibles : "On lui fait tort si on dit qu’il ne pourrait pas exister face aux grandes équipes."

Il renvoie aux performances d'Hans Vanaken en Ligue des champions. Le Club de Bruges a souvent dû laisser l’initiative à l’adversaire, mais le milieu a prouvé qu’il pouvait rester un point d’appui sous pression et aider son équipe à se projeter. Pour Jelle Vossen, il est donc bien plus qu’un simple spécialiste de certains matches.

Un luxe pour Rudi Garcia

Jelle Vossen comprend néanmoins que Rudi Garcia puisse faire d’autres choix : "Avec Raskin, Tielemans et surtout Onana, on peut opter pour davantage de puissance, et cela se défend aussi. C’est positif pour Garcia d’avoir autant d’options."

Ces propos de Jelle Vossen au micro du Nieuwsblad résument parfaitement le dilemme. Hans Vanaken a marqué des points ces dernières semaines, mais d’autres milieux peuvent en dire autant. À l’approche du Mondial, une chose semble toutefois claire : le joueur du Club de Bruges aura un rôle important à jouer, même si la question demeure de savoir s’il débutera systématiquement les grandes affiches.

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