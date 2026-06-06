Un joueur de l'Allemagne forfait pour la Coupe du monde 2026 : "Ça fait incroyablement mal"

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Un joueur de l'Allemagne forfait pour la Coupe du monde 2026 : "Ça fait incroyablement mal"
Photo: © photonews

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Sélectionné avec l'Allemagne pour disputer la Coupe du monde 2026, Lennart Karl est contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure survenue à l'entraînement à Chicago. Un véritable coup dur pour les Allemands !

"Lenny s’est blessé aujourd’hui à l’entraînement de veille de match et souffre d’une déchirure musculaire. Il est forfait pour cause de blessure… Bon rétablissement, on pense à toi !", a écrit la Mannschaft sur ses réseaux sociaux. À peine âgé de 18 ans, Lennart Karl avait été sélectionné pour disputer son premier Mondial après une saison réussie sous les ordres de Vincent Kompany au Bayern.

Il s'était imposé en terre bavaroise lors de la saison 2025-2026 et est inévitablement l'une des révélations de la saison en Allemagne. En mars, il avait connu sa première sélection avec l'Allemagne et avait même été titulaire dimanche face à la Finlande en match de préparation (4-0) à Mayence. Il s'était d'ailleurs montré décisif en délivrant une passe décisive pour l'ancien joueur de l'Union Saint-Gilloise Deniz Undav.

Les mots de Lennart Karl

Logiquement attristée de ne pas pouvoir disputer le Mondial, la jeune pépite allemande s'est exprimée sur son compte Instagram : "Je ne sais même pas par où commencer, mais ça fait incroyablement mal de devoir manquer le plus grand tournoi. J’ai tout fait pour être en forme pour la Coupe du monde. Malheureusement, les blessures arrivent souvent au pire moment."

"Je souhaite le plus grand succès possible à mon équipe et je les soutiendrai bien sûr chaque minute ! Je reviendrai plus fort, promis. Merci pour vos messages forts. Bonne chance", a-t-il conclu.

Un jeune joueur pour remplacer Lennart Karl

Assan Ouedraogo, milieu de terrain du RB Leipzig (20 ans), le remplacera. Julian Nagelsmann l'a confirmé : "Avec Assan Ouedraogo, nous accueillons désormais un joueur qui, tout comme Lenny, a réalisé de super débuts chez nous. Il est lui aussi très talentueux et doit jouer ici avec courage et insouciance."

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