Voici le plus jeune joueur du Mondial 2026 : découvrez le top 20 complet

La FIFA a publié le classement des 20 plus jeunes joueurs sélectionnés pour disputer la Coupe du monde 2026. Un seul ne sera pas encore majeur (18 ans) au début du tournoi : il s'agit de Gilberto Mora, milieu offensif mexicain du Club Tijuana.

Né le 14 octobre 2008, Gilberto Mora prendra part à sa première Coupe du monde à l'âge de 17 ans. Le Mexicain sera neuf jours plus jeune qu'un certain Pelé lorsque le Mondial débutera. Le 11 juin prochain, date du début de la Coupe du monde 2026, Gilberto Mora aura 17 ans et 240 jours. En 2025, Gilberto Mora était déjà devenu le plus jeune joueur de l'histoire à être sélectionné avec le Mexique à seulement 16 ans et 257 jours.

Le deuxième joueur le plus jeune du Mondial 2026 est le Tchèque Hugo Sochurek, qui soufflera ses 18 bougies ce dimanche. Lennart Karl est le troisième plus jeune joueur à avoir été sélectionné, lui qui aura 18 ans et 109 jours le 11 juin prochain, mais malheureusement pour lui et son équipe, il ne sera finalement pas de la partie après s'être blessé à l'entraînement. Touché à la cuisse, il a été contraint de déclarer forfait.

Ibrahim Mbaye est le quatrième joueur le plus jeune mais est donc replacé troisième suite au forfait du prodige allemand. Arrive ensuite Hamza Abdelkarim, qui aura 18 ans et 161 jours le 11 juin prochain, et Bara Sapoko Ndiaye, qui sera âgé de 18 ans et 162 jours.

Voici le classement sans Lennart Karl (forfait) :

1er) Gilberto Mora – Mexique (17 ans et 240 jours)

2e) Hugo Sochurek – Tchéquie (18 et 4)

3e) Ibrahim Mbaye – Sénégal (18 et 138)

4e) Hamza Abdelkarim – Égypte (18 et 161)

5e) Bara Sapoko Ndiaye – Sénégal (18 et 162)

6e) Mladen Jurkas – Bosnie-et-Herzégovine (18 et 247)

7e) Ayyoub Bouaddi – Maroc (18 et 252)

8e) Kerim Alajbegović – Bosnie-et-Herzégovine (18 et 263)

9e) Rayan Elloumi – Tunisie (18 et 267)

10e) Lucas Herrington – Australie (18 et 279)

11e) Behruzjon Karimov – Ouzbékistan (18 et 308)

12e) Lamine Yamal – Espagne (18 et 333)

13e) Kendry Páez – Équateur (19 et 38)

14e) Tyler Fletcher – Écosse (19 et 84)

15e) Luka Vušković – Croatie (19 et 107)

16e) Pau Cubarsí – Espagne (19 et 140)

17e) Yan Diomandé – Côte d’Ivoire (19 et 209)

18e) Rayan – Brésil (19 et 312)

19e) Endrick – Brésil (19 et 325)