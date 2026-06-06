Un gardien polonais pour remplacer Simon Mignolet à Bruges ?

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Photo: © photonews

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Un nom ressort au Club de Bruges ces derniers jours pour remplacer Simon Mignolet : celui de Kamil Grabara.

Avec le départ de Simon Mignolet, le Club de Bruges recherche un nouveau portier. Le gardien expérimenté a été une valeur sûre ces dernières années et a marqué de son empreinte le stade Jan Breydel. Son départ oblige désormais le champion de Belgique à combler un poste clé.

La mission ne s’annonce pas simple. Le futur gardien devra non seulement posséder les qualités requises, mais aussi apporter immédiatement de la stabilité à une équipe qui nourrit de grandes ambitions en Belgique et en Europe. Le Club de Bruges souhaite également s’affirmer sur la scène internationale, ce qui rend l’expérience au plus haut niveau particulièrement précieuse. La direction sportive semble donc à la recherche d’un portier capable d’être performant dès son arrivée.

Plusieurs pistes à l’étude

Ces derniers mois, plusieurs noms ont été associés au Club de Bruges. Illan Meslier (Leeds United), Dominik Livaković (Fenerbahçe), Joël Drommel (Sparta Rotterdam) et Mathew Ryan (Levante) ont notamment été cités. Deux mois après les premières rumeurs, aucune avancée concrète n’a encore été enregistrée. 

Kamil Grabara au Club de Bruges ?

Parallèlement, le nom de Kamil Grabara est cité. Selon le quotidien allemand Bild, l’international polonais figure parmi les gardiens suivis par le Club de Bruges.

Le média évoque également un détail intriguant : Kamil Grabara aurait entièrement vidé son logement avant le dernier match des barrages pour le maintien. Un indice qui pourrait laisser penser qu’il prépare un transfert.

Le gardien de 27 ans avait quitté Copenhague à l’été 2024 pour rejoindre Wolfsburg, contre un montant estimé à 13,5 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en 2028. 

Une piste réaliste pour le Club de Bruges ?

Son profil correspond à celui d’un club à la recherche d’un portier expérimenté et habitué au haut niveau, mais un transfert ne semble pas évident. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à environ 12 millions d’euros et d’autres clubs surveilleraient également sa situation. De plus, Wolfsburg est lié au joueur par un contrat de longue durée.

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