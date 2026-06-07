🎥 Youri Tielemans et Amadou Onana en rigolent : Emiliano Martinez se fait remarquer même quand il ne joue pas

Chafik Ouassal, journaliste football
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Beaucoup de supporters et de photographes ont été surpris au Kyle Field (Texas), où l'Argentine jouait en amical. Le portier de l'Albiceleste ne faisait pas partie de l'équipe qui affrontait le Honduras, mais il était tout de même pleinement impliqué.

Emiliano Martinez, gardien Champion du monde lors du Mondial qui s'était joué au Qatar, a été aperçu assis parmi les photographes le long du terrain, profitant du match sous un angle bien différent de ce qu'il en a l'habitude généralement.

Visage qui ne passe pas inaperçu même parmi tous les photographe, le gardien d'Aston Villa s'est même permis d'attraper un appareil photo pour immortaliser plusieurs instants du match de son pays, tel un photographe professionnel.

Emiliano Martinez n'a pas pu garder les buts de l'Argentine contre le Honduras, match ponctué par une victoire du champion du monde en titre (victoire 2-0). Le gardien était 'out' en raison d'une blessure à l'annulaire, Le portier titulaire d'Aston Villa, qui est habitué aux frasques et aux blagues en public, n'avait pas non plus choisi de prendre place sur le banc pour ce match. Il a en effet préféré jouer le rôle de photographe officiel depuis la ligne de touche. Et il semblait prendre ce rôle très au sérieux.

L'Argentine indulgente envers le Honduras

Au Kyle Field (Texas), l'Argentine a remporté le premier de ses deux matchs amicaux. Le Honduras n'a pas fait le poids face au champion du monde en titre, qui a affiché pas moins de 72 % de possession de balle et 20 tirs au but.

Deux de ces tirs ont été convertis en buts : un penalty de Lautaro Martinez en première mi-temps et un tir de Giuliano Simeone, cette fois sur une passe décisive de Martinez peu après le repos. Lionel Messi a suivi le match avec plaisir depuis le banc, n'ayant pas encore pu prendre part à la rencontre en raison d'une gêne aux ischio-jambiers.

Il fera peut-être son retour mercredi contre l'Islande. Les champions du monde de Lionel Scaloni joueront leur dernière rencontre amicale à Auburn (Alabama).

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